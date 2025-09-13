Mynet Trend

Dünya'ya çarpacak! Uzmanlar manyetik fırtına için tarih verdi!

Güneş’teki dev koronal delikten yayılan akımlar, 13-14 Eylül’de etkisini gösterecek. Dünya’ya çarpacak manyetik fırtına için tarih verildi.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ne (RAN) bağlı Güneş Astronomisi Laboratuvarı, 13-14 Eylül tarihlerinde G2 ve G3 şiddetinde manyetik fırtınaların görülebileceğini duyurdu.

ZİRVE 14-16 EYLÜL'DE BEKLENİYOR

Jeomanyetik aktivitenin zirvesi 14-16 Eylül tarihleri arasında yaşanması bekleniyor. Laboratuvar açıklamasında, "Mevcut hesaplamalara göre G2 seviyesinin üzerindeki fırtınalar şu anda beklenmiyor. Ancak bu öncü bir değerlendirme, çünkü ana parametreler ancak Dünya doğrudan bozulmuş uzay bölgesine girdiğinde ölçülebilecek" denildi.

RAS uzmanları, Güneş'in aktivitesinin son üç ayda %70 oranında arttığını ve 2024 başındaki seviyeye döndüğünü iletti.

