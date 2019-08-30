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Dünya yıkılsa umrunda değil! Soyuldu, umursamadan yemeğini yedi

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DÜNYA  | 30.08.2019 20:52 | Son Güncelleme

Brezilya’da elinde silahla pastaneye giren soyguncu, pastanedeki müşterilerin değerli eşyalarını toplamaya başladı. O sırada bir müşterinin istifini bozmadan yemek yemeye devam ettiği görüldü.

Olay, Brezilya’nın Para eyaletindeki Belem kentinde, 27 Ağustos günü meydana geldi. Eli silahlı soyguncu, pastaneye girerek müşterilerin telefon, cüzdan ve takılarını toplamaya başladı.

İSTİFİNİ BOZMADAN YEMEK YEMEYE DEVAM ETTİ

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun aniden pastaneye girdiği ve girişe en yakın masada oturan müşterinin masasından telefonunu aldığı; müşterinin ise istifini bozmadan önündeki yemek yemeye devam ettiği görüldü.

Daha sonra arka masalara giderek diğer müşterilerin değerli eşyalarını da alan soyguncu, tekrar ilk soyduğu müşteriye yönelerek cüzdanını aldı ve geldiği gibi koşarak pastaneden çıktı. O sırada arka tarafta oturan müşterilerden birinin ellerini havada tuttuğu ve soyguncunun kaçmasına rağmen indirmediği görüldü.

Polisin soyguncuyu yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilya soygun

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