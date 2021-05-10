Dünya yıldızı olma yolunda! Çağatay Ulusoy yeni projesi için beklenmedik bir anlaşma yaptı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Best Model yarışmasını kazandığı gün ilk dizisi "Adını Feriha Koydum" için teklif aldı. Aslında, modellik için yurt dışına çıkmaya niyetliydi ama cazip teklifi geri çeviremedi. O günlerden beri kariyerini öyle bir noktaya çıkardı ki, kimse onun Best Model yarışmasından geldiğini hatırlamıyor. O artık çok farklı karakterlerin hakkını verebilen, işini ciddiye alan bir jön oldu. Yurt dışı projelerine de modellikle değil oyunculukla adını yazdırmak istiyor.

Bir dönem özel hayatında epey kötü günler geçiren oyuncu, 2017'de çekilen "İçerde" dizisiyle tekrar yükselişe geçti. Daha sonra, Netflix Türkiye'nin ilk orijinal dizisi "Hakan: Muhafız" için seçildi ve gerisi de geldi. Hollwood'un anahtarı sayılan ABD merkezli United Talent Agency ile anlaşan oyuncu, ufak ufak yurt dışını da zorlamaya başladı.

Yeni projesi "Black Mirror" tadında

Çağatay Ulusoy, Netflix için bir de "Kağıttan Hayatlar" filmini çekti. Şimdilerde BluTV'deki "Yeşilçam" dizisinde boy gösteren ünlü oyuncunun sonraki projeleri belli oldu bile.