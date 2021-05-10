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Dünya yıldızı olma yolunda! Çağatay Ulusoy yeni projesi için beklenmedik bir anlaşma yaptı

10.05.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dünya yıldızı olma yolunda bir adım daha atıyor. Netflix'le tekrar anlaşan oyuncunun başka sürprizleri de var.

Dünya yıldızı olma yolunda! Çağatay Ulusoy yeni projesi için beklenmedik bir anlaşma yaptı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Best Model yarışmasını kazandığı gün ilk dizisi "Adını Feriha Koydum" için teklif aldı. Aslında, modellik için yurt dışına çıkmaya niyetliydi ama cazip teklifi geri çeviremedi. O günlerden beri kariyerini öyle bir noktaya çıkardı ki, kimse onun Best Model yarışmasından geldiğini hatırlamıyor. O artık çok farklı karakterlerin hakkını verebilen, işini ciddiye alan bir jön oldu. Yurt dışı projelerine de modellikle değil oyunculukla adını yazdırmak istiyor.

Çağatay Ulusoy

Bir dönem özel hayatında epey kötü günler geçiren oyuncu, 2017'de çekilen "İçerde" dizisiyle tekrar yükselişe geçti. Daha sonra, Netflix Türkiye'nin ilk orijinal dizisi "Hakan: Muhafız" için seçildi ve gerisi de geldi. Hollwood'un anahtarı sayılan ABD merkezli United Talent Agency ile anlaşan oyuncu, ufak ufak yurt dışını da zorlamaya başladı.

Yeni projesi "Black Mirror" tadında

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy, Netflix için bir de "Kağıttan Hayatlar" filmini çekti. Şimdilerde BluTV'deki "Yeşilçam" dizisinde boy gösteren ünlü oyuncunun sonraki projeleri belli oldu bile.

Çağatay Ulusoy

"Yeşilçam" biter bitmez Netflix'in yeni film projesinde oynayacak. Milliyet'ten Sina Koloğlu'nun haberine göre, film İstanbul'un karanlık yanlarına dair bir hikaye anlatacak. Ünlü oyuncuyu İstanbul'da geçen bir çeşit "Black Mirror"da izleme şansı bulacağız.

Diğer platformla da anlaştı

Çağatay Ulusoy 2

Uluslararası dijital yayın platformları bir bir Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Son olarak, Amazon, uygun ücreti ve kaliteli içerikleriyle öne çıktı. Üstelik, Türk yapımı projeler için siparişler vermeye başladılar. Sina Koloğlu, Amazon'un ilk tercihlerinden birinin yine Çağatay Ulusoy olduğunu söylüyor. Detayları henüz açıklanmayan proje, 2022'de çekilmeye başlanacakmış.


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Netflix Çağatay Ulusoy
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
medcezirden beri severim ,oldukça başarılı geleceği açık bir arkadaş ,parayı bulunca sapıtmaz inş

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