Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda milli sporcular organizasyonun ikinci gününde 3 altın, 2 gümüş toplam 5 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leon kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler 61 kiloda mücadele eden Engin Kara, koparmada 114, toplamda 250 kiloyla 2 altın, silkme kategorisinde ise 136 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan Mustafa Eliş ise silkmede 138 kiloluk derecesiyle altın, toplamda da 249 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Dünya ikincisi olan Eliş, koparma kategorisini ise 111 kiloyla dördüncü tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri yürekten kutladığını ifade etti.

