Dünya yıldızlarından destek yağıyor! Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyasına Erling Haaland, Kevin De Bruyne ve Harry Kane de katıldı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland ve Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne ile Tottenham forması giyen İngiliz yıldız golcü Harry Kane de milli futbolcu Merih Demiral'ın Türkiye'deki depremzedeler için düzenlediği imzalı forma yardım kampanyasına katıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN VE EMRE CAN DESTEKLİ HAALAND FORMASI

Sosyal medya paylaşımında, Erling Haaland'ın imzalı forma alma sürecinde yardımcı olan Türk asıllı Alman milli futbolcuları İlkay Gündoğan ve Emre Can'a teşekkür eden Merih, "Kampanyamızla depremzedelere destek olmak için aradılar. Erling Haaland'ın imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz. Elde edilecek gelirin tamamı Ahbap Derneğine depremzedelere yardım etmek için bağışlanacak." ifadelerini kullandı.

HARRY KANE DE KATILDI

Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremle ilgili diğer sosyal medya paylaşımında ise İngiliz yıldız golcü Harry Kane'in en derin taziyelerini ilettiğini vurgulayarak, "Üzüntülerini dile getirdi. Harry Kane'in imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz." bilgisini verdi.

KEVIN DE BRUYNE'NİN DE FORMASI SATIŞTA

Milli futbolcu, diğer paylaşımında ise "Kevin De Bruyne'ün imzalı formasını da açık arttırmayla satıyoruz." açıklamasını yaptı.

RONALDO, DYBALA VE BONUCCI'NİN FORMALARI SATILMIŞTI

Merih, daha önce Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Paulo Dybala ve İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin imzalı formalarını yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarmış ve bu formalar satılmıştı.

Kampanyaya katılan İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata ve Fransız golcü Antoine Griezmann'ın formalarının satış süreci ise devam ediyor.

Öte yandan sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, Merih Demiral'ın bu süreçte verdiği desteğe 'Teşekkürler' şeklinde yorum yaptı.

