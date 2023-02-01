Dünyaca ünlü çalışmalarıyla tanınan Türk profesör hayatını kaybetti! Prof. Dr. Yusuf Yağcı son yolculuğuna uğurlandı

Kimya ve polimer bilimi üzerine yaptığı dünyaca ünlü çalışmalarla uluslararası bilim camiasında da tanınan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı (70), 30 Ocak'ta üniversitede bulunan çalışma odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Yusuf Yağcı için bugün üniversitedeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Prof. Dr. Yağcı’nın ailesi, sevenleri, mesai arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Törende, arkadaşları ve öğrencileri Prof. Dr. Yağcı’nın yazdığı şiirleri okuyup, futbola olan sevgisinden de söz etti. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da Prof. Dr. Yağcı’nın isminin üniversitede yaşatılacağını vurguladı.

Törenin ardından Yağcı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, İTÜ Abdülhakim Sancak Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, Yağcı’nın cenazesi defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

KEŞKE DAHA ÇOK YAŞASAYDI

Prof. Dr. Yağcı’nın eşi Emine Yağcı, "Sabahleyin doktora götürmüştüm. Doktor muayene etti, ondan sonra da o odasına gitmek istedi. Odasında vefat etmiş. Ailesini, devletini, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni çok seven bir insandı. Ülkesini çok severdi. Allah rahmet eylesin. O kadar sağlıklıydı ki… Ailemizde kalp rahatsızlığı var. Kayınpederimi de kaynımı da kalp rahatsızlığından kaybettik. Keşke daha çok yaşasaydı" dedi.

ÜNİVERSİTEDE VE EVDE AYNI İNSANDI

Prof. Dr. Yağcı’nın gelini İnci Yağcı da, "Sadece kayınpeder değildi benim için. Örnek alınacak büyük bir insandı. Bu kadar söyleyebilirim. Çok seviyorduk, babamız, hocamızdı" dedi.

Prof. Dr. Yağcı’nın oğlu Emre Yağcı da, "Acımızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ederiz. Babamın aile hayatıyla ilgili söyleyecek çok farklı bir şey yok. Üniversitede sizlerle nasıl yaşıyorsa, bizlerle de aynı şekilde yaşıyordu, aynı insandı. Bize onurlu ve gururlu bir hayat yaşattığı için çok mutluyuz, ona teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DÜNYA BİLİMİ ÇOK ÖNEMLİ BİR İNSANI KAYBETTİ

Anma töreninde, Prof. Dr. Yağcı’nın meslektaşları ve öğrencileri de söz aldı. Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Çok önemli bir değeri kaybettiğimiz bir gün. Kendisi hem bilim adamı kişiliğiyle hem de insanlığıyla her yönüyle, örnek bir hocamızdı. İsmini İTÜ’de de bizim sonsuzlaştırmamız gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Yağcı’nın mesai arkadaşlarından Prof. Dr. Mustafa Kumral da, "Burada sadece İstanbul Teknik Üniversitesi değil, dünya bilimi çok önemli bir insanı kaybetti. Yusuf Hoca kelimelerin tam anlamıyla, hocaların hocası, bizlere ve öğrencilerine bir akademisyen, bir bilim insanı nasıl olur onu öğreten bir hocamızdı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yağcı’nın 18 yıldır önce öğrencisi sonra da çalışma arkadaşı olan Prof. Dr. Barış Kışkan da, "18 yıl bir çocuğun doğup reşit olmasına kadar geçen süreye denk. Hoca beni adeta bilimde 18’ime getirdi ve maalesef bıraktı. Keşke daha fazla zamanımız olsaydı, daha yapacaklarımız vardı" dedi. (DHA)

