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Dünyaca ünlü çocuk oyuncu hayatını kaybetti! 73 yaşındaydı...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
07.04.2025 11:29
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Dört sezon boyunca televizyonda 1959 yılında yayınlanan "Dennis the Menace" dizisinde çocuk başrolü canlandıran ünlü aktör Jay North 73 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü çocuk oyuncu hayatını kaybetti! 73 yaşındaydı...

1959'da başlayan ve dört sezon boyunca süren "Dennis the Menace" dizisinde sarışın yaramazı canlandıran aktör Jay North 73 yaşında hayatını kaybetti.

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KANSERLE SAVAŞIYORDU!

North'un uzun zamandır arkadaşı olan Laurie Jacobson, kolon kanseriyle mücadele eden aktörün Pazar günü Florida'daki Lake Butler'daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi.

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Genellikle çizgili bir gömlek ve tulum giyen Dennis'in yaramazlıkları, emekli komşusu George Wilson'ı (Joseph Kearns) sık sık sinirlendiriyordu. Dennis'in sabırlı anne ve babasını ise Herbert Anderson ve Gloria Henry canlandırıyordu. Dizinin ardından Daha sonra North, “The Man from UNCLE”, “The Lucy Show”, “My Three Sons”, “Lassie” ve “The Simpsons” gibi televizyon dizilerinde ve “Maya” (1966), “The Teacher” (1974) ve “Dickie Robert: Former Child Star” (2003) gibi filmlerde rol aldı.

North'un geride üçüncü eşi Cindy ve üç üvey kızı kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Oyuncu
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