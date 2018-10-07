MAGAZİN

Dünyaca ünlü DJ David Morales gözaltında

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Amerikalı DJ David Morales, Japonya’nın Fukuoka Havalimanı’nda uyuşturucu madde bulundurma şüphesiyle gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü DJ David Morales gözaltında

Dünyaca ünlü Amerikalı DJ David Morales, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği Japonya’da uyuşturucu madde bulundurma şüphesiyle gözaltına alındı. Japonya’nın Fukuoka şehrindeki havalimanında bavulunda uyuşturucu madde bulunduğu açıklanan Morales’in, suçlamaları “uyuşturucu benim değil, biri bana tuzak kurmuş olabilir” diyerek reddettiği belirtildi.

Uyuşturucu bulundurmanın sert kanunlarla yasaklandığı Japonya’da bu suçu işleyenler “kişisel kullanım” dahil 7 yıla varan hapis ve 3 milyon yen para cezasına çarptırılıyor.

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DJ David Morales David Morales

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