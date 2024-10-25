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  4. Dünyaca ünlü eserin fiyatı dudak uçuklattı! Kopyası milyonlar satmıştı... Nadir olan o esere 1,25 milyon dolar fiyat biçildi

Dünyaca ünlü eserin fiyatı dudak uçuklattı! Kopyası milyonlar satmıştı... Nadir olan o esere 1,25 milyon dolar fiyat biçildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.10.2024 11:21
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Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından 'Küçük Prens' milyon dolarlık sahibini bekliyor. Eserin nasir bulunan daktilo kopyasına değer biçildi! Fiyatı tamı tamına 1,25 milyon dolar.

Dünyaca ünlü eserin fiyatı dudak uçuklattı! Kopyası milyonlar satmıştı... Nadir olan o esere 1,25 milyon dolar fiyat biçildi

Yayınlandığı günden bu yana dünya genelinde milyonlarca kopya satan Antoine de Saint-Exupéry’nin "Küçük Prens" adlı eseri, şimdi de nadir bir daktilo kopyasıyla dikkat çekiyor.

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DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

1940’larda Saint-Exupéry tarafından saklanan bu kopya, Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi Sanat Festivali'nde 1,25 milyon dolara satışa sunulacak.

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GLOBALDE YER ALDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında New York’ta sürgünde olan yazar, çocuklar için orijinal Fransızca "Küçük Prens"i kaleme aldı. Kitap, 1943’te yayımlandıktan sonra global edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip oldu.

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Uzmanlar, "Küçük Prens"in en çok tercüme edilen kitaplardan biri olarak kabul edilmesinin, onun "küresel edebi miras" içindeki yerini pekiştirdiğini belirtiyor.

(DHA)

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Birleşik Arap Emirlikleri kitap eser
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