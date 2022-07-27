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Dünyaca ünlü grup Pink Martini İstanbul'da konser verdi

27.07.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li müzik grubu Pink Martini Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranları ile buluştu. Konseri izlemeye gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyaca ünlü grup Pink Martini İstanbul'da konser verdi

Avrupa turnesi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan ABD'li müzik grubu Pink Martini, farklı dillerden ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu.

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"İSTANBUL'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M.Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer üyeler müzikseverlere performanslarını sergiledi.

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İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Lauderdale, Türkçe olarak "Merhaba İstanbul" ve "Teşekkür ederim" gibi sözleriyle alkış aldı. Konseri izlemeye gelen şarkıcı Erdal Çelik, "Burada olmaktan mutluyum. İnşallah buradan yüksek bir enerji ile çıkacağız" dedi.

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Zeynep Nilgün Yılmaz da "Çok heyecanlıyım uzun zamandır bekliyordum. Heyecanla bekliyorum" diye konuştu. (DHA)

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pink martini
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