Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyaca ünlü isimler bile tanıtımını yaptı: Kullananın yüzü mahvoldu!

Gen Z ve ünlüler arasında hızla yayılan sivilce bantları, bu kez olumsuz iddialarla gündemde. Özellikle bantları kullanan bazı kadınlar, yüzlerinde kaşıntılı ve kalıcı izler oluştuğunu söyleyerek sosyal medyada tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü isimler bile tanıtımını yaptı: Kullananın yüzü mahvoldu!
Çiğdem Sevinç

İngiltere’de yaşayan Vanessa Elliot, Starface sivilce bantlarını kullandıktan sonra yüzünde yıldız şeklinde izler oluştuğunu paylaşarak dikkat çekti. ABD’li bir TikTok kullanıcısı olan Sophie de benzer şikâyetlerle yüzündeki izleri takipçilerine gösterdi. Yorumlarda çok sayıda kullanıcı, kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık yaşadığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü isimler bile tanıtımını yaptı: Kullananın yüzü mahvoldu! 1

6 SAATTE ETKİ İDDİASI

Yaklaşık 8,99 sterline satılan ürün, sivilceleri altı saat içinde küçülttüğünü iddia ediyor. Marka, bantların yüzde 100 hidrojel (hidrokolloid) içerdiğini, bakterileri emdiğini ve hassas ciltler için güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak kullanıcı deneyimleri bu iddiaları tartışmalı hâle getirdi.

Dünyaca ünlü isimler bile tanıtımını yaptı: Kullananın yüzü mahvoldu! 2

ÜNLÜLER TREND YAPTI

Justin Bieber, Millie Bobby Brown ve Nicola Peltz Beckham gibi ünlülerin etkisiyle, sivilce bantlarıyla dışarı çıkmak adeta bir trend hâline geldi. Ancak uzmanlar, her cilt tipinin bu ürünlere aynı tepkiyi vermediği konusunda uyarıyor.

Dünyaca ünlü isimler bile tanıtımını yaptı: Kullananın yüzü mahvoldu! 3

“TREND ÇOCUKLARI” ALARM VERİYOR

Öte yandan ABD’de yapılan bir araştırma, güzellik ürünlerinin çocuk yaşlara kadar indiğini ortaya koydu. Northwestern Üniversitesi’ne göre, 7 yaşındaki çocuklar bile günde 10’dan fazla cilt ürünü kullanıyor. Uzmanlar, bu durumun cilt tahrişi, alerji ve kalıcı dermatolojik sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.

Dünyaca ünlü isimler bile tanıtımını yaptı: Kullananın yüzü mahvoldu! 4

UZMANLARDAN UYARI

Dermatologlar, özellikle birden fazla aktif içerik içeren ürünlerin bilinçsiz kullanımının kontakt dermatit gibi ciddi cilt sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. Sosyal medyada popüler olan çok adımlı bakım rutinlerinin, özellikle genç ciltler için risk taşıdığına dikkat çekiliyor.

Dünyaca ünlü isimler bile tanıtımını yaptı: Kullananın yüzü mahvoldu! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilo verip üstüne para bile kazandı! Kilo verip üstüne para bile kazandı!
Yerçekimini unutturuyor! Beyin dalgalarını güçlendiren koltukYerçekimini unutturuyor! Beyin dalgalarını güçlendiren koltuk

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sivilce bant yüz çukurları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.