Dünyaca ünlü isimler bile tanıtımını yaptı: Kullananın yüzü mahvoldu!

İngiltere’de yaşayan Vanessa Elliot, Starface sivilce bantlarını kullandıktan sonra yüzünde yıldız şeklinde izler oluştuğunu paylaşarak dikkat çekti. ABD’li bir TikTok kullanıcısı olan Sophie de benzer şikâyetlerle yüzündeki izleri takipçilerine gösterdi. Yorumlarda çok sayıda kullanıcı, kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık yaşadığını dile getirdi.

6 SAATTE ETKİ İDDİASI

Yaklaşık 8,99 sterline satılan ürün, sivilceleri altı saat içinde küçülttüğünü iddia ediyor. Marka, bantların yüzde 100 hidrojel (hidrokolloid) içerdiğini, bakterileri emdiğini ve hassas ciltler için güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak kullanıcı deneyimleri bu iddiaları tartışmalı hâle getirdi.

ÜNLÜLER TREND YAPTI

Justin Bieber, Millie Bobby Brown ve Nicola Peltz Beckham gibi ünlülerin etkisiyle, sivilce bantlarıyla dışarı çıkmak adeta bir trend hâline geldi. Ancak uzmanlar, her cilt tipinin bu ürünlere aynı tepkiyi vermediği konusunda uyarıyor.

“TREND ÇOCUKLARI” ALARM VERİYOR

Öte yandan ABD’de yapılan bir araştırma, güzellik ürünlerinin çocuk yaşlara kadar indiğini ortaya koydu. Northwestern Üniversitesi’ne göre, 7 yaşındaki çocuklar bile günde 10’dan fazla cilt ürünü kullanıyor. Uzmanlar, bu durumun cilt tahrişi, alerji ve kalıcı dermatolojik sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.

UZMANLARDAN UYARI

Dermatologlar, özellikle birden fazla aktif içerik içeren ürünlerin bilinçsiz kullanımının kontakt dermatit gibi ciddi cilt sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. Sosyal medyada popüler olan çok adımlı bakım rutinlerinin, özellikle genç ciltler için risk taşıdığına dikkat çekiliyor.