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Dünyaca ünlü isimlerin portrelerini çekmişti! Ara Güler’in hayatı film oluyor

20.02.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini ‘foto muhabiri’ olarak tanımlayan ve 2018 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Ara Güler’i canlandıracak isim henüz belli değilken biyografi türündeki film şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırmayı başardı.

Dünyaca ünlü isimlerin portrelerini çekmişti! Ara Güler’in hayatı film oluyor

Picasso'dan Dali'ye, Churchill'den İndira Gandi'ye, Maria Callas'tan Alfred Hitchcock'a, Orhan Kemal'den Nazım Hikmet'e kadar birçok ünlü ismin portrelerini çeken ve ikonik fotoğraflara imza atan Ara Güler’in hayatı film olmaya hazırlanıyor. Güler’in yaşamının anlatılacağı filmin yönetmen koltuğunda Aren Perdeci ve Ela Almayanac yer alacak.

HENÜZ BELLİ DEĞİL

ARA GÜLER KAPAK1

Variety’nin özel haberine göre, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi'nin sahibi olan Doğuş Grubu'nun üstlendiği biyografik projeyi, Kara Kedi Film şirketi çekecek. Filmde Ara Güler'i kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.

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Ara Güler

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