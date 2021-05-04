MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Dünyaca ünlü Kanadalı gazeteciden Burcu Biricik’e övgü dolu sözler

Dünyaca ünlü Kanadalı gazeteciden Burcu Biricik’e övgü dolu sözler

04.05.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 farklı dizide 2 bambaşka karakterle hayranlarının karşısına çıkan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla hayranlarından tam puan aldı. Ünü ülke sınırlarını aşan Burcu Biricik’e Kanada’nın tanınmış isminden Fatma dizisiyle ilgili övgü dolu sözler geldi.

Dünyaca ünlü Kanadalı gazeteciden Burcu Biricik’e övgü dolu sözler

Aynı anda hem Camdaki Kız dizisinde hem de Fatma dizisiyle hayranlarının karşısında olan Burcu Biricik’in ünü ülke sınırlarını aştı. Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız dizisi reyting rekorları kırarken Netflix’te gösterime giren Fatma dizisi ise dünya çapında ilgi görmekte.

60901eba2269a22e102f65a1

Zor rollerin altından başarı ile kalkan bir oyuncu olarak beğeni toplayan Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisinde oynadığı Boncuk karakteri ile de haftalarca gündemden inmemişti.

Burcu Biricik paylaşımıyla beğeni topladıBurcu Biricik paylaşımıyla beğeni topladı

BURCU BİRİCİK’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Oyuncu, istemeden de olsa pek çok kişiyi öldüren temizlikçi bir kadına hayat verdiği dizinin Netflix’te yayınlanması ile birlikte, dünyanın farklı ülkelerinden de övgü dolu yorumlar ve mesajlar alıyor.

Twitter’dan yayınlanan bir mesajı ise dikkat çekiciydi! Biricik, Kanadalı bir gazetecinin kendisi ile ilgili yaptığı övgü dolu yoruma Twitter’dan yanıt verdi oyuncu.

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik’in asıl mesleğini öğrenenler şaşıp kalıyorCamdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik’in asıl mesleğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Amerikan vatandaşı iken daha sonra Kanada vatandaşlığına geçen ve uzun yıllardır Montreal Gazetesinde spor köşe yazarlığı yapan Jack Todd, Fatma dizisini izledikten sonra Burcu Biricik’e övgü dolu bir yorum yaptı.

jack

Burcu Biricik, Jack Todd’un bu tweet’ini retweet ederek emoji ile teşekkürlerini iletti. Todd, Burcu Biricik ve Fatma dizisi için şunları yazdı: “Türk oyuncu Burcu Biricik’in Fatma’da Netflix’teki performansı, şimdiye kadar gördüğüm en büyük performanslardan biri. Tüm prodüksiyon birinci sınıf ve sonuç son derece yoğun bir dram. Kendinize nefes almayı hatırlatmanız gereken türden.”

burcubiricik-fatma-6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
Çukur'da şoke eden final! Gerçek ortaya çıktıÇukur'da şoke eden final! Gerçek ortaya çıktı
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.