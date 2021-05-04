Dünyaca ünlü Kanadalı gazeteciden Burcu Biricik’e övgü dolu sözler

Aynı anda hem Camdaki Kız dizisinde hem de Fatma dizisiyle hayranlarının karşısında olan Burcu Biricik’in ünü ülke sınırlarını aştı. Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız dizisi reyting rekorları kırarken Netflix’te gösterime giren Fatma dizisi ise dünya çapında ilgi görmekte.

Zor rollerin altından başarı ile kalkan bir oyuncu olarak beğeni toplayan Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisinde oynadığı Boncuk karakteri ile de haftalarca gündemden inmemişti.

BURCU BİRİCİK’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Oyuncu, istemeden de olsa pek çok kişiyi öldüren temizlikçi bir kadına hayat verdiği dizinin Netflix’te yayınlanması ile birlikte, dünyanın farklı ülkelerinden de övgü dolu yorumlar ve mesajlar alıyor.

Twitter’dan yayınlanan bir mesajı ise dikkat çekiciydi! Biricik, Kanadalı bir gazetecinin kendisi ile ilgili yaptığı övgü dolu yoruma Twitter’dan yanıt verdi oyuncu.

Amerikan vatandaşı iken daha sonra Kanada vatandaşlığına geçen ve uzun yıllardır Montreal Gazetesinde spor köşe yazarlığı yapan Jack Todd, Fatma dizisini izledikten sonra Burcu Biricik’e övgü dolu bir yorum yaptı.