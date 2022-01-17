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Dünyaca ünlü model Alexis Ren kız arkadaşıyla kucak kucağa poz verdi

17.01.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Ren, bu defa kız arkadaşıyla verdiği kucak kucağa pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren kız arkadaşıyla kucak kucağa poz verdi

Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan Alexis Ren, yazar arkadaşı Allie Michelle ile verdiği kucak kucağa pozla beğeni topladı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren kız arkadaşıyla kucak kucağa poz verdi!

ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Alexis Ren, YouTube kanalında hayatına dair anları paylaşıyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren kız arkadaşıyla kucak kucağa poz verdi!

Kusursuz fiziğiyle beğeni toplayan Ren, zaman zaman çıplak pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren kız arkadaşıyla kucak kucağa poz verdi!

25 yaşındaki model, bir dönem meslektaşı Jay Alvarrez ile aşk yaşamıştı. Ren, ayrılma sebebi olarak Alvarrez'in cinsel organının küçük olmasını göstermişti.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren kız arkadaşıyla kucak kucağa poz verdi!

Ren'in cinsel organ itirafı, sosyal medyada topa tutulmuş; kullanıcılar, bu yapılanın çok ayıp olduğunu dile getirmişti.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren kız arkadaşıyla kucak kucağa poz verdi!


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