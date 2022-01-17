Dünyaca ünlü model Alexis Ren kız arkadaşıyla kucak kucağa poz verdi!

Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan Alexis Ren, yazar arkadaşı Allie Michelle ile verdiği kucak kucağa pozla beğeni topladı.

ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Alexis Ren, YouTube kanalında hayatına dair anları paylaşıyor.

Kusursuz fiziğiyle beğeni toplayan Ren, zaman zaman çıplak pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

25 yaşındaki model, bir dönem meslektaşı Jay Alvarrez ile aşk yaşamıştı. Ren, ayrılma sebebi olarak Alvarrez'in cinsel organının küçük olmasını göstermişti.

Ren'in cinsel organ itirafı, sosyal medyada topa tutulmuş; kullanıcılar, bu yapılanın çok ayıp olduğunu dile getirmişti.



