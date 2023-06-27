Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’roses’in gitaristi Saul Hudson, Türk öğrenciyi paylaştı! Legodan yaptığı gitarıyla resmen şov yaptı

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Saul Hudson (Slash), legodan gitar yapan ortaokul öğrencisi Can Sayar'ın performans sergilediği anlarda çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında Sayar’ın lego gitarıyla yaptığı performansa yer veren Hundson’un gönderisi kısa sürede viral oldu.

ÇEÇEN KIZI PERFORMANSI MEST ETTİ

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sayar'ın lego gitar ile Tanburi Cemil Bey'den "Çeçen Kızı" şarkısını çaldığı videoyu paylaşan Slash, "Bu lego gitar çok harika." ifadelerini kullandı.