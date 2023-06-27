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  4. Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’roses’in gitaristi Saul Hudson, Türk öğrenciyi paylaştı! Legodan yaptığı gitarıyla resmen şov yaptı

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’roses’in gitaristi Saul Hudson, Türk öğrenciyi paylaştı! Legodan yaptığı gitarıyla resmen şov yaptı

27.06.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Slash lakaplı Saul Hundson legodan yaptığı gitarıyla dikkatleri üzerine çeken Can Sayar’ı Instagram hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü ismin orta okul öğrencisi Sayar’ın legodan gitarıyla performans sergileyen Sayar’ın videosunu paylaşması sosyal medyadan gündem yarattı.

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Saul Hudson (Slash), legodan gitar yapan ortaokul öğrencisi Can Sayar'ın performans sergilediği anlarda çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında Sayar’ın lego gitarıyla yaptığı performansa yer veren Hundson’un gönderisi kısa sürede viral oldu.

ÇEÇEN KIZI PERFORMANSI MEST ETTİ

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İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sayar'ın lego gitar ile Tanburi Cemil Bey'den "Çeçen Kızı" şarkısını çaldığı videoyu paylaşan Slash, "Bu lego gitar çok harika." ifadelerini kullandı.

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