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  4. Tek bir kelime bile Türkçe bilmiyor! Alman müzisyenin “Elfida” perfomansı sosyal medyayı salladı... Haluk Levent kayıtsız kalamadı

Tek bir kelime bile Türkçe bilmiyor! Alman müzisyenin “Elfida” perfomansı sosyal medyayı salladı... Haluk Levent kayıtsız kalamadı

14.12.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Türkçe bilmeyen bir müzisyenin Haluk Levent’in “Elfida” şarkısını söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Alman müzisyenin performansı beğeni toplarken Haluk Levent o anları “Benden güzel söylemiş” notuyla paylaştı.

8 yaşında hayatını kanser hastalığı nedeniyle kaybeden “Beyzanur” için yazılan Elfida şarkısı Alman bir müzisyenin gitarıyla bir kez daha hayat buldu. Şarkıyı söylemeden önce takipçilerine seslenen Alman müzisyen, "Biliyorum ben Türk değilim ama bir tane şarkı var. Bu şarkı uzun süredir cesaret edemediğim bir şarkı. Adı "Elfida". Sizin için şu anda onu söylemek istiyorum" dedi. Ardından ise Alman müzisyen gitarıyla Haluk Levent'le özdeşleşen Elfida şarkısını söylemeye başladı.

“BENDEN GÜZEL SÖYLEMİŞ”

twiite

O anlar sosyal medyada gündem yaratırken Haluk Levent’te müzisyeni kendi Twitter hesabından tebrik eden bir paylaşım yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken performansı kendi Twitter hesabından paylaşan Haluk Levent gönderiye “Benden güzel söylemiş” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise performansı izledikten sonra “Türk ya bu” yorumununda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Müzik evrenseldir” yorumunu yaptı.

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Haluk Levent

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