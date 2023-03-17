Türkiye’de yaşayan Rus kadının paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! “Bir kişi 'bakarız' diyorsa...”

Türkiye’de yaşayan Rus asıllı bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Rusya’da işlerin ertelenmesi durumunda bitiş tarihine ilişkin kesin bir bilgi verildiğini belirten kadın, Türkiye’deki durumu esprili bir dille anlatmayı tercih etti. Türklerin sıklıkla kullandıkları cümleleri tekrar eden kadının sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Türklerin özellikle buluşmalarda ‘5 dakika sonra çıkıyorum’ dediğine vurgu yapan kadın, “Sizde 5 dakika sonra çıkıyorum. Bir saat sonra oradayım anlamına geliyor. Bir kişi sizi ‘sıkıntı yok’ diyorsa emin olun sıkıntı çok büyük” ifadelerini kullandı. Rus kadın bir terziyle yaşadığı diyalogu anlatark takipçilerini gülümsetmeyi başardı.