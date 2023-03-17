Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Türkiye’de yaşayan Rus kadının paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! “Bir kişi 'bakarız' diyorsa...”

Türkiye’de yaşayan Rus kadının paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! “Bir kişi 'bakarız' diyorsa...”

17.03.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus bir kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Hayatının 12 yılını Rusya’da geçirdikten sonra Türkiye’de yaşamaya başlayan ismi açıklanmayan kadın sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Rus kadın paylaşımında, “Bir kişi size ‘bakarız, sıkıntı yok, hallederiz’ diyorsa o iş bitmez” dedi.

Türkiye’de yaşayan Rus kadının paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! “Bir kişi 'bakarız' diyorsa...”

Türkiye’de yaşayan Rus asıllı bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Rusya’da işlerin ertelenmesi durumunda bitiş tarihine ilişkin kesin bir bilgi verildiğini belirten kadın, Türkiye’deki durumu esprili bir dille anlatmayı tercih etti. Türklerin sıklıkla kullandıkları cümleleri tekrar eden kadının sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

1

Türklerin özellikle buluşmalarda ‘5 dakika sonra çıkıyorum’ dediğine vurgu yapan kadın, “Sizde 5 dakika sonra çıkıyorum. Bir saat sonra oradayım anlamına geliyor. Bir kişi sizi ‘sıkıntı yok’ diyorsa emin olun sıkıntı çok büyük” ifadelerini kullandı. Rus kadın bir terziyle yaşadığı diyalogu anlatark takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

İlginizi Çekebilir

İngiltere’de yaşayan Türk para cezasına çarptırıldı! Nedeni şaşırttı

İngiltere’de yaşayan Türk para cezasına çarptırıldı! Nedeni şaşırttı

“Hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?”

“Hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?”

 Görünce şoke oldu! “Çocuklarını neden sokakta bırakıyorlar?”

Görünce şoke oldu! “Çocuklarını neden sokakta bırakıyorlar?”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
17 Mart Cuma: TV yayın akışı...17 Mart Cuma: TV yayın akışı...
100 yaşından sonra kafasında boynuz çıkmıştı! Yaşını duyan şaşırıyordu100 yaşından sonra kafasında boynuz çıkmıştı! Yaşını duyan şaşırıyordu
“Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı“Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya rus

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak temizlikçilik yapıyor! “Bazen müşteriler bana katılıyor”

Çırılçıplak temizlikçilik yapıyor! “Bazen müşteriler bana katılıyor”

Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

Aşk acısını dekolteli pozlarıyla atlattı! Göğüslerini ön plana çıkarttı

Aşk acısını dekolteli pozlarıyla atlattı! Göğüslerini ön plana çıkarttı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.