İngiltere’de yere izmarit atan Türk para cezasına çarptırıldı! TikTok’tan ceza makbuzunu göstererek anlattı

İngiltere’de yaşayan Ozan Uğurlu isimli bir Türk eşinin izmaritini yere attığı için ceza yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Eşinin ceza alma nedenini şaşkınlık içinde anlatan Uğurlu, “İngiltere’de gördüğüm tuhaf şeyler serisine bir yenisi daha eklendi arkadaşlar. Bu gördüğünüz arkadaş benim eşim. Kendisi dışarıda bir sigara içti ve bu sigarayı yere attığı için 150 pount ceza yedi. İçtiğimiz sigaraları yere atmayalım arkadaşlar” sözleriyle herkesi uyardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Uğurlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü cezanın nedenine hak verdiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir bölümü ise Uğurlu'nun şaşkınlığına bir anlam veremediğini ifade etti.



