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Dünyaca ünlü sahilde skandal! Kimseye aldırış etmeden plajın ortasında cinsel ilişkiye girdiler

21.06.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Bali kentindeki bir plajda çevrelerindeki insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren turistler herkesi şaşırttı. Videoya çekilen görüntülerin kısa bir sürede popüler olması üzerine harekete geçen polisler çiftin kimliğini belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Dünyaca ünlü sahilde skandal! Kimseye aldırış etmeden plajın ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Bali’deki bir plajda meydana gelen görüntüler ülkede büyük olay yarattı. İsmi açıklanmayan bir çift plajdakilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Bölgedekiler çifti uyarmalarına rağmen eylemlerine devam etmesi üzerine o anları videoya kaydetmeyi tercih etti. Ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bölgedeki yerli halk görüntülere tepki gösterdi.

“NEREDE OLDUĞU HENÜZ BELLİ DEĞİL”

Görüntülerin hangi plaja ait olduğunu henüz belirlemeyediklerini ifade eden yetkililer, bölgenin İngiliz, Avustralyalı ve Amerikalı tatilciler arasında popüler olduğu söyledi. Mengwi Emniyet Müdürü Kompol I Nyoman Darsana, “Videonun Pererenan sahilinde gerçekleştiğine dair iddialar vardı, ancak sanırım yanlış plaj. Araştırmalarımız sürüyor”dedi.

Emniyet Müdürü Kompol, gece sahilde devriye gezen sahil güvenliğiyle koordineli çalıştıklarını ve teşhirci çift hakkında bir ipucu bulmak için yakındaki köylerden yerel yetkililerle görüştüklerini söyledi.

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TAMAMEN YASAK

kapak bali

Bali’de kamuya açık alanlarda cinsel ilişki eylemlerin cezası iki yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılıyor. Ayrıca ülkede pornografi üretmenin cezası da 15 yıla kadar hapis olabiliyor. Hapis cezalarına ek olarak pornografik görüntülerin çekilmesi ve bunun yayılması da iki milyar rupi (110 bin dolar) para cezasıyla karşılanıyor.

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Endonezya
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