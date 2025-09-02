Mynet Trend

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay'den sevenlerini üzen haber! Hastalığını açıkladı

Dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, cilt kanserine yakalandığını duyurdu. 56 yaşındaki Ramsay, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak hastalığını açıkladı.

Dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, cilt kanserine yakalandığını açıkladı. 56 yaşındaki Ramsey, ameliyat sonrası çekilmiş bandajlı bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunu duyurdu.

"YÜZ GERDİRME DEĞİL"

Ünlü şef, ''Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim'' ifadelerini kullandı. Ramsay, ciltte oluşan lekeler için mutlaka doktora gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Paylaşımında doktorlarına teşekkür eden şef, ''Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim'' dedi.

GORDON RAMSAY KİMDİR?

Gordon Ramsay, 1966 yılında İskoçya’nın Johnstone şehrinde doğdu. İngiltere’de büyüyen Ramsay, 16 Michelin yıldızına sahip bir şef. Londra'nın Chelsea semtindeki restoranı Restaurant Gordon Ramsay, 2001'den beri üç Michelin yıldızına sahip. 1998'de İngiliz televizyon mini dizisinde üne kavuşan Ramsay, 2004 yılına kadar İngiltere'nin en tanınmış ve en etkili şeflerinden biri haline geldi. Ramsay’ın televizyon programı Türkiye dahil pek çok ülkede yayınlandı.

