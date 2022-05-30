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Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı! Yaşlı bir kadın kılığındaydı

30.05.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eseri, pazar günü bir ziyaretçinin saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bi kadın kılığına girmiş adamın pasta fırlatarak tabloyu koruyan cam tabakayı kremaya buladığı anın ardından çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki yarattı.

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı! Yaşlı bir kadın kılığındaydı

Pazar günü Paris'teki Louvre müzesinde sergilenen Mona Lisa tablosu bir ziyaretçi tarafından kremaya bulandı. Tanıkların ifadesine göre, saldırgan tekerlekli sandalyede peruk takmış, kadın kılığında bir adamdı. Diğer misafirleri şaşırtacak şekilde, aniden ayağa kalkıp tabloya yaklaştığı ve pastayı ona fırlattığı anlatıldı.

CAMLA KORUNUYORDU

Müzenin güvenliğinden sorumlu kişiler saldırganı odadan çıkarmak için acele ederken, ziyaretçiler şoke eden bu durumu görüntülemeye devam etti. 1503 ve 1519 yılları arasında Leonardo da Vinci tarafından yapılan tablo, bir güvenlik camıyla korunduğu için herhangi bir şekilde etkilenmedi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

SALD

Müzenin oldukça kalabalık olduğu bir dönemde gerçekleşen bu olay büyük şaşkınlık yaratmasına rağmen büyümedi. Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda da görüldüğü gibi Louvre güvenlik görevlileri, hızla saldırganı binadan çıkarmak ve camı temizlemek için harekete geçti. Saldırının sebebine dair henüz bir bilgi yok.

DAHA ÖNCE DE ZARAR VERMEK İSTEDİLER

Tarih boyunca çeşitli nedenlerle tabloya zarar verme, çalma veya kullanma girişimlerinde bulunanlar olmuştu. 1950'lerde bir adam tabloya sülfürik asit atmış ve zarar vermişti. Bolivyalı bir öğrenci ise bir taşla vurmuştu. 2009 yazında bir Rus turist tabloya bir fincan çay fırlatmıştı. Eser, bir asırdan fazla bir süre önce 1911 yılında çalınmıştı ve yaklaşık üç yıl boyunca kayıptı.

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