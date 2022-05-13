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  4. Dünyaca ünlü virtüöz İbrahim Maalouf İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü virtüöz İbrahim Maalouf İstanbul'a geliyor

13.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, 29 Haziran’da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü virtüöz İbrahim Maalouf İstanbul'a geliyor

Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan ve henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazanan İbrahim Maalouf, 2000’lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.

Yayımladığı birçok tekli ve albümle müzik listelerinde başı çeken Maalouf; Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi pek çok isimle de aynı sahneyi paylaştı. 2007’den bugüne kadar yayımladığı 15 albümde prodüktör, besteci ve aranjör rollerini de üstlenen başarılı virtüözün birçok film müziği bestesinde de imzası bulunuyor.

Gerçekleştirdiği her konserinde dinleyicilerine yenilikler sunan trompet virtüözü; caz, rap, dünya ve Orta Doğu müzik türleri arasında gezinen sound’uyla ve kariyeri boyunca oluşturduğu kendine has stiliyle 29 Haziran akşamı Parkorman’da sevenleriyle buluşacak.

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