Dünyada Atatürk’ün heykelinin bulunduğu ülkeler hangileridir? İşte Atatürk’ün anısı yaşatan şehirler...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9’u 5 geçe gözlerini hayata kapatmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. 82’nci ölüm yıl dönümünde, “Yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışıyla ilerleyen Atatürk’ün dünya çapında saygı duyulan bir lider haline geldiğini göstermek istedik.
Ülkemizin her şehrinde yer alan cadde, mahalle, meydan ya da parklarda Atatürk’ün ismini görebiliyoruz ancak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı dünyanın pek çok noktasında karşımıza çıkıyor. İşte o ülkeler...
Mustafa Kemal Atatürk Heykeli (İspanyolca: Estatua de Mustafa Kemal Atatürk), Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Paseo de la Reforma üzerinde yer alıyor. Görüntü Mustafa Kemal Atatürk Heykeli ile Türk bayrağında yer alan hilal ve yıldızın beyaz mermerden yapılan tasvirinden meydana geliyor.
3,2 m uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki Atatürk heykeli, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun girişimiyle Azeri heykeltıraş Sait Rüstem tarafından 2000 yılında tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 80. yılı anısına, 29 Ekim 2003'te düzenlenen törenle birlikte açıldı. Törene Türkiye'den; dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Devlet Bakanı Güldal Akşit de katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk Heykeli, Washington’da bölgenin en önemli meydanlarından biri olan Sheridan Circle’da bulunuyor. ABD’de kamusal alanda sergilenen ilk Atatürk heykeli olma özelliğini taşıyan eser, 10 Kasım 2013 yılında açıldı. 200’e yakın kişinin takip ettiği açılışın ardından da ölümünün 75. yıldönümünde Atatürk için Washington Türk Büyükelçiliği Rezidansı’nda bir anma töreni düzenlendi. ülkenin ünlü heykeltıraşlarından Jeffery Hall tarafından yapılan heykel, 2,08 m uzunluğundadır.
Küba’nın başkenti Havana’da 2011 yılında Küba devlet yetkililerinin isteği üzerine heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından Atatürk heykeli yaptırıldı. Heykelin alt kısmında bulunan yazıda Türkçe ve İspanyolca olarak ''Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu - Yurtta Barış, Dünyada Barış '' ibaresi yer alıyor. Heykel, Puerto Caddesi'ndeki bir parkta bulunuyor.
Şili'nin başkenti Santiago'da Apoguindo Caddesi Novigod Parkı'nda Atatürk Anıtı ziyaretçilerini bekliyor. Anıtın altındaki rölyefte; "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, vatanının fedakar ve sadık hizmetkarı, benzeri olmayan kahraman, insanlık idealinin canlı emsali... Bütün hayatını Türk Milletine vakfetmiş, milletine kendi ruhunu, ateşini vermiştir. Hatırası milletinin ruhunu ateşli tutan sönmez bir meş'ale olarak yaşamaktadır!" cümleleri eklendi.
Atatürk heykeli, 17 Mayıs 2010 tarihinde Bakü'nün Nasimi ilçesindeki Türk Büyükelçiliği önünde, Samed Vurgun ve Bakıhanov sokaklarının kesiştiği bir parkta açıldı. Açılış törenine dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katıldı. Heykelin heykeltıraşı Azerbaycan Sanat Akademisi rektörü Azerbaycan Cumhuriyeti halk sanatçısı Ömer Eldarov'dur.
Kırgısiztan’ın Bişkek şehrinde Atatürk’ün adının verildiği bir park bulunuyor. Bişkek şehir merkezine 4 km uzaklıkta bulunan Atatürk Parkı Ahunbayeva caddesinde yer alıyor. Parkın içinde yer alan Atatrük heykeli ise 10 Kasım 2015 tarihinde yerleştirildi.
Wakayama’nın kasabası olan Kuşimoto’da Türk Müzesi’nin içerisinde Atatürk heykeli yer alıyor. Heykelin üzerinde Mustafa Kemal’in imzası ve “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözüne yer veriliyor.
Sderot David Tuviyahu ile Ali Daivis caddelerinin kesiştiği yerde Beerşeba bulunan heykelin altında "Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938 Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu" imaresi yer alıyor.
Amsterdam’da bulunan anıtta Hollandaca ve Türkçe olarak Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözü yer alıyor. Bu ünlü sözün yanı sıra birlik ve beraberliği anlatmak adına “Burada Atatürk yurdu vardı, bu yurtta Türkler yaşardı. Birlik, beraberlik ve mutluluk vardı, hatırlanmaları için bu anıt dikildi.” sözleri yazıldı.
Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’ın Tarakina koyunda bulunan Atatürk anıtı Cook Boğazı’na bakıyor. Cook Boğazı, Gelibolu Yarımadası’an benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Yeni Zelandalı sanatçı Matt Gauldie tarafından tasarlanan anıtta, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Anzak annelerine hitaben yazdığı mektuptaki, ''Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.'' ifadeleri yer alıyor.
Mimar Sinan Üniversitesi'ne yaptırılan dev heykel, Venezuela’nın Karakas’ta bulunuyor. 2,5 metreyi bulan heykelin altında “Modern Türk Devleti’nin kurucusu Kemal Atatürk” yazısı yer alıyor.
Atatürk anıtı, Avustralya’nın başkenti Canberra’daki Anzak Bulvarı’nda bulunuyor. Anıt, dönel bir zemin üzerinde hilal biçimindeki bir duvardan oluşuyor. Duvar biçimi Türk bayrağındaki hilal ile beş köşeli yıldızı andıran anıtın ortasında Gelibolu'dan getirilmiş toprağın saklandığı bir zaman kapsülü bulunuyor.
Duvarın ortasında Türk heykeltıraş Hüseyin Gezer imzalı bir bronz Atatürk büstü yer alıyor. Atatürk'ün büst üzerinde; "Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." ibaresi işlendi.
Anıtın çevresi, Gelibolu'daki "Yalnız Çam"'dan alınan tohumlarla yetiştirilen Halep çamlarıyla kaplıdır.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan Calea Victorie Caddesi’nde Türkçe ve Romence olarak “Yurtta Barış Dünyada Barış” yazılı Atatürk heykeli ziyaretlerini karşılıyor.
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