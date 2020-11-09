Dünyada Atatürk’ün heykelinin bulunduğu ülkeler hangileridir? İşte Atatürk’ün anısı yaşatan şehirler...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9’u 5 geçe gözlerini hayata kapatmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. 82’nci ölüm yıl dönümünde, “Yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışıyla ilerleyen Atatürk’ün dünya çapında saygı duyulan bir lider haline geldiğini göstermek istedik.

Ülkemizin her şehrinde yer alan cadde, mahalle, meydan ya da parklarda Atatürk’ün ismini görebiliyoruz ancak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı dünyanın pek çok noktasında karşımıza çıkıyor. İşte o ülkeler...

MEKSİKA- MEXİCO CITY

Mustafa Kemal Atatürk Heykeli (İspanyolca: Estatua de Mustafa Kemal Atatürk), Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Paseo de la Reforma üzerinde yer alıyor. Görüntü Mustafa Kemal Atatürk Heykeli ile Türk bayrağında yer alan hilal ve yıldızın beyaz mermerden yapılan tasvirinden meydana geliyor.

3,2 m uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki Atatürk heykeli, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun girişimiyle Azeri heykeltıraş Sait Rüstem tarafından 2000 yılında tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 80. yılı anısına, 29 Ekim 2003'te düzenlenen törenle birlikte açıldı. Törene Türkiye'den; dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Devlet Bakanı Güldal Akşit de katıldı.