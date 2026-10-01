ChatGPT Pro 500 Türkiye’de satışa çıktı: Aylık fiyatı neredeyse asgari ücret kadar!

OpenAI, salı akşamı düzenlediği DevDay geliştirici konferansında duyurduğu ChatGPT Pro 500 paketini Türkiye’deki abonelik seçeneklerine ekledi.

ABD’de aylık 500 dolar olarak açıklanan yeni paket, şirketin şimdiye kadar sunduğu en yüksek fiyatlı tüketici aboneliği olarak konumlandırılıyor.

CHATGPT PRO 500’ÜN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

ChatGPT Pro 500, Türkiye’de aylık 26.499 TL fiyatla satışa çıktı. 2026 yılı için geçerli olan resmi net asgari ücret olan 28.075,50 TL'ye yakın bir fiyata sahip olan paket, özellikle yoğun yapay zekâ performansına ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni aboneliğin eklenmesiyle birlikte Türkiye’deki seçeneklerin aylık fiyatları şöyle sıralanıyor:

Abonelik seçeneği Aylık fiyat ChatGPT Go 249,99 TL ChatGPT Plus 999,99 TL ChatGPT Pro 100 5.299,99 TL ChatGPT Pro 200 9.999,99 TL ChatGPT Pro 500 26.499,00 TL

Pro 500, fiyat açısından diğer tüketici aboneliklerinin üzerinde yer alıyor. Aylık 9.999,99 TL’lik Pro 200 ile yeni paket arasındaki fark yaklaşık 16.500 TL’ye ulaşıyor.