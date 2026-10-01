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ChatGPT Pro 500 Türkiye’de satışa çıktı: Aylık fiyatı neredeyse asgari ücret kadar!

OpenAI’ın yeni üst düzey tüketici aboneliği ChatGPT Pro 500’ün Türkiye fiyatı belli oldu. Yoğun yapay zekâ kullanımı olan profesyonellere yönelik paket, aylık 26.499 TL’den, yani 2026 yılı için geçerli olan resmi net asgari ücret olan 28.075,50 TL'ye yakın bir fiyata sunuluyor.

ChatGPT Pro 500 Türkiye’de satışa çıktı: Aylık fiyatı neredeyse asgari ücret kadar!
Enes Çırtlık

OpenAI, salı akşamı düzenlediği DevDay geliştirici konferansında duyurduğu ChatGPT Pro 500 paketini Türkiye’deki abonelik seçeneklerine ekledi.

ChatGPT Pro 500 Türkiye’de satışa çıktı: Aylık fiyatı neredeyse asgari ücret kadar! 1

ABD’de aylık 500 dolar olarak açıklanan yeni paket, şirketin şimdiye kadar sunduğu en yüksek fiyatlı tüketici aboneliği olarak konumlandırılıyor.

ChatGPT Pro 500 Türkiye’de satışa çıktı: Aylık fiyatı neredeyse asgari ücret kadar! 2

CHATGPT PRO 500’ÜN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

ChatGPT Pro 500, Türkiye’de aylık 26.499 TL fiyatla satışa çıktı. 2026 yılı için geçerli olan resmi net asgari ücret olan 28.075,50 TL'ye yakın bir fiyata sahip olan paket, özellikle yoğun yapay zekâ performansına ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

ChatGPT Pro 500 Türkiye’de satışa çıktı: Aylık fiyatı neredeyse asgari ücret kadar! 3

Yeni aboneliğin eklenmesiyle birlikte Türkiye’deki seçeneklerin aylık fiyatları şöyle sıralanıyor:

Abonelik seçeneği Aylık fiyat
ChatGPT Go 249,99 TL
ChatGPT Plus 999,99 TL
ChatGPT Pro 100 5.299,99 TL
ChatGPT Pro 200 9.999,99 TL
ChatGPT Pro 500 26.499,00 TL

ChatGPT Pro 500 Türkiye’de satışa çıktı: Aylık fiyatı neredeyse asgari ücret kadar! 4

Pro 500, fiyat açısından diğer tüketici aboneliklerinin üzerinde yer alıyor. Aylık 9.999,99 TL’lik Pro 200 ile yeni paket arasındaki fark yaklaşık 16.500 TL’ye ulaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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