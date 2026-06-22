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Dünyada benzeri yok: Dağı oyup, kale yapmışlar!

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişiyle Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Ünye Kalesi, yeniden ziyarete açıldığı 3 Haziran 2025 tarihinden bu yana yoğun ilgi görüyor. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi kale, bir yılda 750 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizminin gözde destinasyonları arasında yerini aldı.

Dünyada benzeri yok: Dağı oyup, kale yapmışlar!
Çiğdem Berfin Sevinç

Pontus, Roma, Bizans, Danişmentler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan kale, doğal yapısı, tarihi dokusu ve kaya içerisine oyulmuş dehliziyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, tarihi yapının sunduğu eşsiz atmosferi yakından görme fırsatı buluyor.

Dünyada benzeri yok: Dağı oyup, kale yapmışlar! 1

DERİNLERE İNAN SİSTEM DİKKAT ÇEKTİ

Gerçekleştirilen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla modern turizm anlayışına uygun hale getirilen kalede, geçmişte sığınak ve su temin amacıyla kullanıldığı değerlendirilen dehlize raylı sistemle inilmesi ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği bölümlerin başında geliyor. Dünyada benzeri bulunmayan bu sistem, kalenin öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

Dünyada benzeri yok: Dağı oyup, kale yapmışlar! 2

Tarihi mirası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan Ünye Kalesi, ilçe ekonomisine ve turizmine de önemli katkı sağlıyor. Her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan kale, Ünye'nin kültür turizmi alanındaki marka değerini güçlendirmeye devam ediyor.

Dünyada benzeri yok: Dağı oyup, kale yapmışlar! 3

Kale ziyaretçileri ise tarihi atmosferden ve yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölgenin önemli miraslarından biri olan Ünye Kalesi'nin görülmeye değer bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Dünyada benzeri yok: Dağı oyup, kale yapmışlar! 4

Dünyada benzeri yok: Dağı oyup, kale yapmışlar! 5

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Anahtar Kelimeler:
Kale Roma dağ osmanlı ray
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