Dünyada ilk kez robot kabin memuru işe başladı!

Rus havayolu şirketi Pobeda'nın Moskova-Ulyanovsk seferinde yolcuları ‘Volodya’ isimli robot kabin memuru karşıladı. Test aşamasında olan robot Volodya, yolculardan büyük ilgi gördü.

Dünyada ilk kez robot kabin memuru işe başladı!

Rus havayolu şirketi Pobeda tarifeli uçuşlarında robot kabin memurunu test etti. Havayolu şirketinin Moskova - Ulyanovsk seferi öncesi yolcular 'Volodya' isimli robot kabin memuru tarafından karşılandı.

Dünyada ilk kez robot kabin memuru işe başladı! 1

GÜVENLİK PROSEDÜRLERİNİ ANLATTI

İlk kez bir havayolu şirketi tarafından test aşamalarına başlanan robot kabin memuru yolcuların biniş kartını kontrol ettikten sonra, yolculara uçuş öncesi güvenlik prosedürlerini de anlattı.

Dünyada ilk kez robot kabin memuru işe başladı! 2

Havayolu şirketi dünyada ilk kez bir robot kabin memurunun test uçuşunda görev yaptığını sonuçların değerlendirilmesinin ardından robotun farklı uçuşlarda da kullanabileceğini aktardı. Uçuş sonrası yolcular robot kabin memuru Volodya ile fotoğraf çektirdi.

Mynet'in Sesi
