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Soyu tükenmekte olan yavru kakapo ameliyata alındı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2019 15:04 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da gece papağanı olarak da bilinen ve soyu tükenme tehlikesi bulunan yavru bir Kakapo, insanlarda ve memelilerde kullanılan bir yöntemle beyin ameliyat edildi. Operasyon, dünyada bir ilk oldu.

Soyu tükenmekte olan yavru kakapo ameliyata alındı!

Bir zamanlar Yeni Zelanda’da en sık görülen tür olan ancak şimdi sadece 147 yetişkin kalan kakapoların soyunu sürdürmek için büyük çaba harcayan bilim insanları alışılmadık bir operasyona imza attı.

‘Espy-1B’ adı verilen ve kafatası anormalliğiyle dünyaya gelen 56 günlük bir yavruyu yaşatmak isteyen veterinerler, insanlarda ve memelilerde kullanılan ameliyat tekniklerini uygulayarak bir operasyon gerçekleştirdi.

Auckland ve Wellington hayvanat bahçelerinde çalışan veterinerlerle Dunedin Vahşi Yaşam Hastanesi uzmanları tarafından planlanan operasyona, cerrahlardan oluşan bir ekip de katıldı.

'DAHA ÖNCE DENENMEDİ'

Wildbase Hastanesi yöneticisi Profesör Brett Gartrell, operasyonun dünyada bir ilk olduğunu ve kuşlara ait tıbbi tedavi alanında daha önce denenmediğini vurguladı.

Kuşun kafatası kemiklerinin tam kaynaşmadığını ve bıngıldağın açık durumda olduğunu söyleyen Gartrell, “Soyu kritik tehlike altında bulunan bir kuş için bu hayati tehdit taşıyan bir durum olabilirdi, harekete geçilmeliydi. Riskli bir ameliyattı. Bu tarz ameliyatlar insanlarda gerçekleştirildiğinde en sık rastlanan komplikasyon kalıcı beyin hasarı ve menenjit oluyor” dedi.

Ancak operasyon oldukça başarı geçti ve bir hafta sonra ‘Espy-1B’, Dunedin Vahşi Yaşam Hastanesi’ndeki yuvasına döndü. Dunedin, benzersiz ve soyu tükenme tehlikesi altında bulunan türlere ev sahipliği yapıyor.

BU YIL 76 YAVRU DÜNYAYA GELDİ

Uçma yeteneğini kaybetmiş bir tür olan kakapolar Yeni Zelanda'ya özgü bir hayvan. Ancak kakapoların soyları ciddi tehlike altında bulunuyor.

Bilim insanlarının yoğun çabaları sonucu bu sene yeni doğan yavrular bakımından bir rekor kaydedildi. ‘Espy-1B’ de bu sene dünyaya gelen 76 yavrudan biri oldu. Ancak bu yavruların bazıları daha sonra yaşamını yitirdi.

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dünya soyu tükenen kakapo ameliyat

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