Dünyada kadınların yaşadığı farklı sorunları ele alan belgeseller Netflix’te

Bu kadınlar yeme hastalıkları, yoksulluk, kayıp ve ırkçılık gibi farklı sorunlara dair izleyicilere yeni bir bakış açısı kazandıran gerçek yaşam hikayelerini kitlelere ulaştırıyor, bunu yaparken bazen kendilerini de rahatsız edici ortamlara sokmaktan çekinmiyorlar.

Aşağıdaki Netflix yapımı belgeseller kadınlar tarafından ya da kadınlar için çekildi. Bugün ekranlarda kadınların en büyük sorunlarını ele alan bu yapımları ve çok daha fazlasını Netflix’te bulabilirsiniz:

Audrie & Daisy

Bu belgesel, arkadaşlarının tecavüzüne uğrayan, sosyal medyada küçük düşürülen ve çevreleri tarafından taciz edilen iki genç kızın yürek burkan hikayesini anlatıyor.

Heroin(e)

İtfaiye müdürü, hakim ve sokak misyoneri üç kadını izleyen bu Oscar adayı belgesel, onların Batı Virginia’daki yıkıcı uyuşturucu salgınına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Yaşadıkları bölgenin bu en büyük sorununu çözmek için çabalayan bu kadınlar, merhametin neler başarabileceğini gösteriyor.

Kingdom of Us

Bu dokunaklı belgesel bir babanın intiharı sonrası, eşi ve yedi çocuğu duygusal ve finansal açıdan ciddi sıkıntıları anlatıyor. Kingdom of Us, akıl hastalıkları ve bu hastalıkların dokunduğu herkesin hayatında yarattığı tahribatı etkileyici bir anlatımla gösteriyor.