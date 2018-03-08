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Dünyada kadınların yaşadığı farklı sorunları ele alan belgeseller Netflix’te

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

Sophie Sartain (Seeing Allred), Bonnie Cohen (Audrie & Daisy) ve Elaine McMillion Sheldon (Heroin(e)) gibi isimler güçlü anlatımlarıyla öne çıkan, önemli ve bazen de tartışmalı konulara değinen belgeselleriyle manşetlere çıkmış kadınlardan sadece birkaçı.

Dünyada kadınların yaşadığı farklı sorunları ele alan belgeseller Netflix’te

Bu kadınlar yeme hastalıkları, yoksulluk, kayıp ve ırkçılık gibi farklı sorunlara dair izleyicilere yeni bir bakış açısı kazandıran gerçek yaşam hikayelerini kitlelere ulaştırıyor, bunu yaparken bazen kendilerini de rahatsız edici ortamlara sokmaktan çekinmiyorlar.

Aşağıdaki Netflix yapımı belgeseller kadınlar tarafından ya da kadınlar için çekildi. Bugün ekranlarda kadınların en büyük sorunlarını ele alan bu yapımları ve çok daha fazlasını Netflix’te bulabilirsiniz:

Audrie & Daisy

audrie-and-daisy-sundance-2016-3

Bu belgesel, arkadaşlarının tecavüzüne uğrayan, sosyal medyada küçük düşürülen ve çevreleri tarafından taciz edilen iki genç kızın yürek burkan hikayesini anlatıyor.

Heroin(e)

Heroin(e)

İtfaiye müdürü, hakim ve sokak misyoneri üç kadını izleyen bu Oscar adayı belgesel, onların Batı Virginia’daki yıkıcı uyuşturucu salgınına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Yaşadıkları bölgenin bu en büyük sorununu çözmek için çabalayan bu kadınlar, merhametin neler başarabileceğini gösteriyor.

Kingdom of Us

Kingdom of Us

Bu dokunaklı belgesel bir babanın intiharı sonrası, eşi ve yedi çocuğu duygusal ve finansal açıdan ciddi sıkıntıları anlatıyor. Kingdom of Us, akıl hastalıkları ve bu hastalıkların dokunduğu herkesin hayatında yarattığı tahribatı etkileyici bir anlatımla gösteriyor.

What Happened Miss Simone

What Happened Miss Simone

Nina Simone bir vatandaşlık hakları savunucusu, sanatçı, depresyon hastalığıyla baş etmeye çalışan bir siyahi kadın. Belgeselde onun ırk, şöhret ve aktivizm gibi üç ayrı konuyu Amerika’nın en zorlu zamanlarında nasıl bir araya getirdiğini izleyebiliyorsunuz.

Ladies First - March 8’ta Netflix’te yayınlanacak

Ladies First

Hindistan’ın Ratu köyünde kadın haklarının kısıtlı olduğu yoksul bir ortamda doğan Deepika Kumari, 18 yaşında dünyanın bir numaralı kadın okçusu olur. Deepika’nın zirveye uzanan yolculuğunda para sıkıntıları, cinsiyet ayrımı ve kültürel engelleri aşması kolay olmuyor.

13th

13th_peabody_2016_winner-titlecards

Bu belgeselde akademisyenler, aktivistler ve politikacılar Afrika kökenli Amerikalıların suçluya dönüştürülmesini ve ABD’deki hapishane patlamasını analiz ediyor. İstatistikler ve tarihten kalan deneyimler, sistemin kültürel, toplumsal ve ekonomik yankılarını ve tüm bunların döngü içinde kalan kadınlar üzerindeki etkisini gösteriyor.

Seeing Allred

Seeing Allred

Bu belgeselde, siyaset ve iş dünyasının en büyük isimlerinden bazılarına karşı mücadele etmiş olan kışkırtıcı feminist avukat Gloria Allred’in toplumsal ve kişisel yönleri ele alınıyor.

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