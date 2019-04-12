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Dünyada ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı

bahar.aydin bahar.aydin
SAĞLIK  | 12.04.2019 08:21 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu'na göre, dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl uzadığı açıklanırken, bu artışla beraber yaşam süresinin 66,5’ten 72’ye yükseldiği açıkladı. Yapılan araştırmada yaşam süresinin en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler belli oldu.

Dünyada ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, “Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu”nu inceledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2000-2016 yılları arasında ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl uzadığı, kadınların ortalama yaşam süresinin de erkeklerden daha uzun olduğu görüldü.

Ortalama yaşam süresini etkileyen en önemli unsurun, kişi başına düşen gelir olduğu görülürken, gelir düzeyi yüksek ülkelerde ortalama yaşam süresinin geliri düşük ülkelere oranla 18,1 yıl daha fazla olduğu belirlendi.

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2019’da 73 milyonu erkek, 68 milyonu kız 141 milyon çocuğun doğmasının öngörüldüğü raporda, erkeklerin ortalama 69,8 , kızların da 74,2 yıl yaşayacağı tahmininde bulunuldu.

Dünya üzerinde yaşam süresi en yüksek ülkeler, 84 yıl ile Japonya, 83 yıl ile İsviçre olurken, en düşük yaşam süresi ise 52-53 yıl ortalaması ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve Lesotho gibi ülkelerde görüldü.

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Araştırmalara göre, kadınların erkeklere oranla sağlık hizmetlerine erişiminin daha yüksek olduğu dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Bir diğer dikkat çeken başlık ise, erkeklerin tedavi edilebilir ve bulaşıcı olmayan hastalıkların yanı sıra trafik kazalarında ölme oranının kadınlara göre daha fazla olması oldu.

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