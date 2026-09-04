Dünyada sadece 3 kişi pasaportsuz seyahat edebiliyor!

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, uluslararası sınırları geçmek isteyen kişilerin seyahat belgesine ihtiyaç duyduğu biliniyor. Devlet başkanları, başbakanlar ve diğer üst düzey siyasi isimler diplomatik ilişkiler sayesinde bazı ülkelere vizesiz giriş yapabilse de pasaport taşıma zorunluluğu genel olarak devam ediyor.

Ancak bu kuralın dünyada yalnızca üç kişi için geçerli olmadığı belirtiliyor. Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako ile Birleşik Krallık Kralı III. Charles, pasaport olmadan yurt dışına seyahat edebiliyor.

JAPONYA İMPARATORU VE İMPARATORİÇESİ

Pasaportsuz seyahat edebilen ilk iki kişi Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako.

Japonya pasaportu dünyanın en güçlü pasaportları arasında gösterilirken Japon vatandaşları çok sayıda ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Ancak Japonya'nın hükümdarı için durum daha farklı.

Japonya İmparatorluk Hanedanı'nın 126. hükümdarı olan İmparator Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako, yurt dışı seyahatlerinde pasaport taşımak zorunda değil.

Naruhito'nun babası olan önceki İmparator Akihito ile annesi İmparatoriçe Michiko'nun da hiçbir zaman pasaport sahibi olmadığı belirtiliyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan kararda, “İmparator veya İmparatoriçe için böyle bir pasaport düzenlemek uygun olmaz” ifadelerine yer verildi.

Japon İmparatorluk ailesinin diğer üyeleri ise aynı ayrıcalığa sahip değil. Veliaht Prens Fumihito ve Prenses Kiko da dahil olmak üzere diğer aile üyelerine diplomatik pasaport veriliyor.

BİRLEŞİK KRALLIK KRALI III. CHARLES

Pasaport taşımayan üçüncü kişi ise Birleşik Krallık Kralı III. Charles.

Kral Charles'ın annesi olan merhum Kraliçe II. Elizabeth de hayatı boyunca pasaport taşımadı. Bunun nedeni ise Birleşik Krallık'taki pasaport uygulamasında gizli.

İngiliz pasaportları hükümdarın adına düzenlendiği için hükümdarın kendisi için ayrıca bir pasaport bulunması gerekmiyor. Bu nedenle Kral III. Charles da yurt dışı seyahatlerinde pasaport taşımıyor.

Ancak kraliyet ailesinin diğer üyeleri için aynı durum geçerli değil. Kraliçe Camilla ve tahtın varisi Prens William da dahil olmak üzere diğer aile üyelerinin, Büyük Britanya dışına seyahat ederken pasaport taşıması gerekiyor.

Kral III. Charles döneminde ilk yeni pasaportlar da onun adına düzenlenmeye başladı. Daha önce İngiliz pasaportlarında Kraliçe II. Elizabeth'in adı yer alıyordu.

Kral Charles'ın sahip olduğu ayrıcalık bununla da sınırlı değil. Kral, Birleşik Krallık'ta veya yurt dışında araç kullanmak için ehliyete de ihtiyaç duymuyor.