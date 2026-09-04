Google, WeatherNext 3'ü duyurdu: Yağış tahminlerinde yüzde 50'ye varan doğruluk artışı

Google, WeatherNext 3 adlı yeni yapay zeka destekli hava durumu modelini tanıttı. Şirket, modeli "en gelişmiş ve en doğru küresel hava durumu yapay zeka modeli" olarak nitelendirirken, WeatherNext 3'ün Google Arama, Google Haritalar ve Gemini uygulamasında kullanıma sunulmaya başlandığını açıkladı.

Kasım 2025'te tanıtılan WeatherNext 2 dahil olmak üzere diğer yapay zeka tabanlı hava durumu modelleri, sayısal hava tahmini (NWP) modellerinden elde edilen verilerle eğitiliyordu.

NWP modelleri, süper bilgisayarlarla çalışan karmaşık fizik simülasyonlarına dayanıyor ve yaklaşık altı saatlik veri gecikmesi taşıyor. Google'a göre bu gecikme, özellikle yağış ve yüzey sıcaklığı gibi hızlı değişen hava durumu değişkenlerinde tahminlerin sapmasına yol açabiliyor.

GERÇEK ZAMANLI UYDU VERİLERİNDEN ÖĞRENİYOR

WeatherNext 3 ise küresel ölçekte canlı jeostasyoner uydu verilerinden oluşan bir veri mozaiğini kullanıyor.

Modelin doğrudan gerçek zamanlı gözlemlerden öğrenebilmesi, atmosferin sürekli güncellenen bir görünümünü oluşturmasına imkan tanıyor. Google, bu sayede hava olayları için daha zamanında ve daha yerel tahminler üretilebildiğini belirtiyor.

Google DeepMind ve Google Research tarafından geliştirilen WeatherNext 3, farklı mekansal çözünürlüklerde saatlik tahminler oluşturabiliyor.

Model, sıcaklık ve nem tahminlerini 5 kilometre, yüzey değişkenlerini 10 kilometre, rüzgar hızını ise 25 kilometre çözünürlükte oluşturabiliyor.

WeatherNext 2, hava tahminlerini 25 kilometrelik bir ızgara üzerinde altı saatlik aralıklarla sunuyordu. Google'a göre WeatherNext 3 ile küresel hava durumu görünümü yaklaşık beş kat daha ayrıntılı hale geliyor.

Şirket, bu gelişmenin özellikle hızlı oluşan fırtınalar, cephe sistemleri ve yağış alanlarında önem taşıdığını belirtiyor. Daha hızlı güncelleme döngüsü ve daha yüksek çözünürlük sayesinde bu tür hava olaylarına ilişkin daha erken ve ayrıntılı bilgiler sağlanabiliyor.

YAĞIŞ TAHMİNLERİNDE ÖNEMLİ İYİLEŞME

WeatherNext 3'ün öne çıkan yeniliklerinden biri de yağış tahminlerindeki doğruluk artışı oldu.

Google, modeli eğitirken iki yüksek kaliteli yağış veri kaynağından yararlandığını açıkladı. Bunlardan biri NASA'nın uydu tabanlı Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG) sistemi, diğeri ise Google'ın uydu radar verilerine dayanan küresel yağış yeniden analiz sistemi oldu.

Orta vadeli küresel tahminler üzerinde yapılan teknik değerlendirmelerde, Sürekli Derecelendirilmiş Olasılık Skoru (CRPS) açısından IMERG referans alındığında yüzde 60'a, ABD'de yer radarı verilerine dayanan MRMS sistemiyle karşılaştırıldığında yüzde 30'a ve erken tahmin sürelerinde yağış ölçer verileriyle karşılaştırıldığında yüzde 10'a varan iyileşme kaydedildi.

Google, WeatherNext 3'ün özellikle yüksek çözünürlüklü hava tahmini konusunda geçmişte yeterli hizmet alamayan Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik bölgeleri için önemli avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Geleneksel bölgesel hava tahmini modellerinin gerektirdiği yüksek süper bilgisayar maliyetlerinin aksine WeatherNext 3'ün, milyarlarca kullanıcıya ve yerel işletmeye daha ayrıntılı ve yerelleştirilmiş tahminler sunabileceği ifade ediliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN ÖZEL TAHMİNLER

WeatherNext 3, çözünürlük ve güncelleme sıklığındaki iyileşmelerin yanı sıra yenilenebilir enerji üretimine yönelik özel tahminler de sunuyor.

Model, rüzgar türbinlerinin çalışma yüksekliğine yakın olan 100 metre seviyesindeki rüzgar hızlarını tahmin edebiliyor. Bu özelliğin, rüzgar enerjisi üretiminin daha doğru tahmin edilmesine yardımcı olması bekleniyor.

WeatherNext 3 ayrıca yüksek çözünürlüklü bulut örtüsü ve güneş radyasyonu tahminleri de sunuyor. Bu verilerin, güneş enerjisi santrallerinin yere ulaşacak güneş ışığı miktarını daha doğru tahmin etmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

GOOGLE ARAMA, HARİTALAR VE GEMINI'DE KULLANIMA SUNULUYOR

WeatherNext 3'ün tüketicilere yönelik özellikleri Google Arama, Google Haritalar ve Gemini uygulamasında kullanıma sunulmaya başlandı.

Google, yeni model sayesinde özellikle daha uzun vadeli hava durumu tahminlerinin önemli ölçüde iyileşeceğini ifade ediyor.

Bir gün veya daha ileri bir tarih için plan yapan kullanıcıların, yüzde 50'ye kadar daha doğru yağış tahminleri görebileceği belirtiliyor. Şirkete göre en büyük iyileşme ise hava tahminlerinin tarihsel olarak daha az güvenilir olduğu bölgelerde yaşanacak.

(Kaynak: 9to5Google)