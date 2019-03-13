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Dünyada Siyah Gül Yetişen Tek Yer Halfeti’de Gezip Görülecek Enfes Yerler

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SEYAHAT  | 13.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın efsane siyah gülüne ev sahipliği yapan Halfeti sessiz ve huzurlu bir yer keşfetmek isteyenler için bire bir lokasyon. Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan bu güzelim yeri tüm ayrıntıları ile bu yazısında paylaşıyor, keyifli okumalar!

Dünyada Siyah Gül Yetişen Tek Yer Halfeti’de Gezip Görülecek Enfes Yerler
GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-03-20 13:35:00
Gaziantep
2019-03-20 15:25:00
DÖNÜŞ
Gaziantep
2019-03-27 17:55:00
İstanbul
2019-03-27 20:05:00
439.75 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Atatürk
2019-03-20 14:00:00
Şanlıurfa Güney Anadolu Projesi
2019-03-20 21:15:00
DÖNÜŞ
Şanlıurfa Güney Anadolu Projesi
2019-03-27 09:45:00
İstanbul
2019-03-27 18:25:00
630.29 TL
SATIN AL

Halfeti Türkiye’nin en sakin yerlerinden biri. Güneydoğu ziyaretinizde görülecek yerlerin ise başında gelir. Büyük bir tarihe şahit olmuş bu topraklar Fırat nehri kenarında bir çok tarihi eseri içinde barındırıyor. Gaziantep ile Şanlıurfa illerinin arasında kalan Halfeti, Şanlıurfa iline bağlı. Buraya ulaşımı yolcu360’ın Şanlıurfa Havalimanındaki kiralama seçenekleri ile sağlayabilirsiniz. Halfeti’ye giderken eğer özel araç ile ulaşım sağlıyorsanız yolunuzun üzerinde olan Birecik ilçesindeki Kelaynak kuş çiftliğini ziyaret etmenizi isterim. Nesli yok olmaz üzere olan bu hayvanları görebilirsiniz. Halfeti’ye gidiş yolu biraz yorucu olsa da Eski Halfeti’yi görmeye başladığınız yer olan seyir tepeye geldiğinizde karşılaştığınız manzara gerçekten büyüleyici.

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Kent sular altında kalınca Halfeti’yi taşıyarak tekrar bir yaşam alanı oluşturulmuş. Batık kentin olduğu yer Eski Halfeti, tekrar kurulan kentin adı ise Yeni Halfeti diye anılıyor.

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Eski Halfeti’ye geldiğinizde Fırat’ta gezmek için sizi tekneler bekliyor. 1 saatlik tur için kişi başı 10 TL alıyorlar. Tura başladığınızda hemen çıkış noktasındaki atıl durumda bulunan Halfeti Ulu Cami ise mimarisiyle izleyenlerin dikkatini çekmeye yetiyor. Hemen ilerlediğinizde solunuzda sizi karşılayan ise heybetiyle Rumkale. Rum kale teknelerin yanaşması ile ziyaret edebilirsiniz. Beden duvarları ve burçlardan başka uzaktan görünen bir eser yüzü yok maalesef. Rum kale ile ilgili en büyük rivayetlerden birisi ise Hz. İsa’nın havarilerinden Johannes (Yuhanna)’ın Roma döneminde Rum Kalede kalarak kayadan oyma bir odada İncilin nüshalarını fazlalaştığına rivayet ediliyor.

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Tamamı sular altında kalan yer ise Savaşalan köyü. Tamamen boşaltılarak terkedilmiş köye yaklaştığınızda sular altında kalan bir cami ve minaresi ilk gözüme çarpan oluyor, ve sonrasında ise koca köy. Tekne ile gezerken Fırat üzerinde insan bir hoş oluyor. Türküsü bile bir acı, yöreye geldiğinizde yerel bir halktan hikayeyi dinlemenizi öneririm. Buradaki çay bahçesi işletilen yere geldiğinizde güzel kamp alanı ve piknik yapmaya müsait alanlar var. Uğramanızı öneririm. Buraya yapacağınız günü birlik gezide büyük keyif alacağınızı umuyorum. Halfeti gezilecek yerler bakımından çok zengin olmasa da ilginç görüntüsüyle keyifli anlar yaşatacaktır.

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Ülkemin en ilginç güzel yerlerinden, keşfedilmeyi bekleyen nefis bir yer.

Keşfetmeniz dileğiyle...

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Cüneyt Durhan halfeti Gezgin

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