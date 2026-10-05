Film karakterine dönüşmek için burnunu aldırıp, parmaklarını ve dilini kesti: Servet harcadı!

Meksika'nın Aguascalientes kentinde yaşayan ve "Amphibian Project" adıyla tanınan Jesus, sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor. Vücudunda çok sayıda dövme ve piercing bulunan Jesus, yıllardır geçirdiği ekstrem modifikasyonlarla kendisini adeta bir film karakterine dönüştürüyor.

Kendisi için bir yaşam tarzına dönüşen bu merakın temelleri ise henüz 13 yaşındayken atıldı.

13 YAŞINDA HAYALİNİ KURDU

Jesus, vücut modifikasyonlarına olan ilgisinin 13 yaşında başladığını ancak o dönemlerde bunun kendisi için "imkansız bir hayal" gibi göründüğünü söylüyor.

Yetişkin olduğunda ise bu hayalinin peşinden gitmeye karar verdi. Önce birkaç dövme ve yüz piercingi yaptıran Jesus, ardından daha radikal bir değişikliğe imza attı.

Dilini ikiye böldürdü.

Jesus, bu işlemin acı verici olmasına rağmen ortaya çıkan görüntüyü beğendiğini belirterek, "Nasıl göründüğünü sevdim. Şok edici ama aynı zamanda gizli bir şey" ifadelerini kullandı.

Bu işlemden sonra ise durmak yerine daha ileri modifikasyonlara yöneldi.

İKİ PARMAĞINI ALDIRDI

Jesus'un yaptırdığı en uç işlemlerden biri ise iki parmağını kaybetmesi oldu.

Her iki elinden birer parmağını aldıran Jesus, buna rağmen mesleğini yapmaya devam ediyor. Mutfakta şef olarak çalışan Jesus, parmaklarının eksik olmasının işini yapmasına engel olmadığını ve 10 parmaklı diğer şefler kadar becerikli olduğunu düşünüyor.

Yaşadığı fiziksel değişimlere rağmen yeni bir işlem öncesinde korkmadığını söyleyen Jesus, bugüne kadar yaşadığı en büyük acının ise dilini böldürdüğü işlem olduğunu ifade ediyor.

BURNUNU ALDIRMAK İSTEDİ, İŞLER TERS GİTTİ

Jesus'un en zorlu deneyimlerinden biri de burnuyla ilgili işlem sırasında yaşandı.

Burnunun bir bölümünü aldırmak isteyen Jesus, işlemi gerçekleştiren kişinin yaptığı bir hata nedeniyle ciddi bir sorunla karşılaştı. Ortaya çıkan durumu düzeltmenin "çok karmaşık ve zaman alan" bir süreç olduğunu belirtti.

Neyse ki vücut modifikasyonu uzmanı Gattoo Moreno'nun yardımını aldı. Moreno'nun desteğiyle burnundaki sorun giderildi ve Jesus sonuçtan memnun kaldı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI ONU TERK ETTİ

Jesus'un sıra dışı görünümü çevresindeki herkes tarafından aynı şekilde karşılanmadı.

Bazı arkadaşlarının ve aile üyelerinin yaptırdığı modifikasyonları onaylamadığı ve bu nedenle kendisiyle bağlarını kopardığı öğrenildi.

Ancak yaşadığı tüm bu tepkilere rağmen Jesus, kararlarından pişman olmadığını ve yeni bir modifikasyon yaptırmadan önce korku ya da endişe yaşamadığını söylüyor.

İLHAM KAYNAĞI "THE SHAPE OF WATER"

Jesus'un son dönemdeki dönüşümünün merkezinde ise Guillermo del Toro'nun Oscar ödüllü filmi "The Shape of Water" yer alıyor.

2017 yapımı filmde Sally Hawkins'in canlandırdığı temizlik görevlisi, Soğuk Savaş döneminde ABD'deki gizli bir tesiste insansı bir amfibik canlıyla karşılaşıyor. Doug Jones'un canlandırdığı yaratıkla arasında zamanla sıra dışı bir aşk hikayesi gelişiyor.

Jesus ise şimdi kendisini filmdeki Amphibian Man karakterine daha fazla benzetmeye çalışıyor.

Gattoo Moreno ile birlikte çalışan Jesus, dövmeler ve çeşitli vücut modifikasyonlarıyla film karakterinin görünümünü gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

BİR SONRAKİ HEDEFİ DAHA DA ŞAŞIRTICI

Jesus'un planları bununla da sınırlı değil.

Daha fazla dövme ve modifikasyon yaptırmayı planlayan Jesus, gelecekte testislerinin ikiye ayrılması anlamına gelen bifurkasyon işlemini de değerlendirdiğini söylüyor.

Şimdiye kadar vücudundaki değişimler için yaklaşık 300 bin ila 400 bin Meksika pesosu harcadığını belirten Jesus, bunun yaklaşık 12 bin 780 ila 17 bin 40 sterlin seviyesinde olduğunu ifade ediyor.

Ancak harcadığı para ve geçirdiği işlemler onun için son nokta değil.

Jesus, vücut modifikasyonları konusundaki yaklaşımını tek cümleyle özetliyor:

"Kural yok, limit yok."