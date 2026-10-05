Almanya’da oyunculara yönelik elektrik tarifesi: Çok tüketenler için daha avantajlı olabilir

Alman elektrik şirketi SWK ENERGIE, çok elektrik tüketen bilgisayarlara sahip PC oyuncularını hedefleyen yeni bir pazarlama stratejisi benimsedi. “meinGAMING” adı verilen elektrik tarifesi oyunculara, yayıncılara ve yüksek elektrik tüketimine sahip hanelere yönelik olarak tanıtılıyor.

Şirketin internet sitesinde gündelik oyuncular, profesyonel oyuncular ve birden fazla bilgisayar veya oyun sisteminin bulunduğu oyuncu haneleri için kategoriler yer alıyor.

YÜKSEK MİKTARDA ELEKTRİK AVANTAJI

Tarifenin fiyatlandırma modeli ise daha yüksek bir sabit temel ücret karşılığında tüketilen elektriğin kilovatsaat başına fiyatının daha düşük tutulmasına dayanıyor. Bu nedenle yüksek miktarda elektrik kullanan haneler için tarife avantajlı hâle gelebiliyor; ancak gerçekten tasarruf sağlayıp sağlamayacağı, alınan teklife ve mevcut alternatiflere bağlı.

SWK’ye göre teklif, yıllık toplam elektrik tüketimi 2.500 kWh seviyesinin üzerine çıktığında özellikle cazip olabiliyor. Buradaki 2.500 kWh değeri, yalnızca oyuncu bilgisayarının tüketimini değil, evin toplam yıllık elektrik tüketimini ifade ediyor.

Bununla birlikte tarifeden yararlanabilmek için oyuncu olmak gerekmiyor. Şirketin sıkça sorulan sorular bölümünde meinGAMING tarifesinin akıllı evler, elektrikli aracı bulunan veya yüksek elektrik tüketen haneler için de uygun olabileceği belirtiliyor.

Müşteriler 12 veya 24 aylık sözleşme seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Tarife kapsamında enerji fiyatı için 24 aya kadar fiyat garantisi de sunuluyor. Ancak bu garanti faturadaki tüm kalemlerin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Düzenlemeye tabi ücretler, vergiler ve şebeke ücretleri yine de değişebiliyor.

Fiyat, müşterinin posta koduna ve tahmini yıllık elektrik tüketimine göre hesaplanıyor.

SWK ayrıca Avrupa’daki hidroelektrik tesislerinden sağlanan ve menşe garantileriyle desteklenen yenilenebilir elektrik sunduğunu duyuruyor.

Sonuç olarak tarifenin cazibesi faturaya dayanıyor: Oyun temalı markalama dikkat çekerken, tarifenin belirli bir haneye uygun olup olmadığını daha yüksek sabit ücret ile daha düşük kilovatsaat fiyatı belirliyor.

Kaynak: TweakTown