Dünyada yüzyıllarca çözülemeyen maddeyi yiyor! Yeni tür keşfedildi

Dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri olan plastik atıklara karşı umut veren bir keşif yapıldı. Bilim insanları, Amazon Ormanları'nda plastikleri parçalayabilen özel bir mantar türü tespit etti. Keşif, gelecekte plastik kirliliğiyle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

PLASTİK TÜKETEBİLİYOR

Araştırmalar sırasında bulunan mantarın, plastik atıkları biyolojik süreçler yardımıyla parçalayabildiği belirlendi. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde organizmanın farklı koşullarda da aktif kalabildiği ve plastik üzerinde etkili şekilde çalıştığı gözlemlendi.

Uzmanlar, mantarın uzun yıllar doğada çözünmeden kalan plastik atıkları daha az zararlı bileşenlere dönüştürebilme potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE MÜCADELEDE YENİ UMUT

Bilim insanlarına göre bu tür biyolojik çözümler, plastik kirliliğiyle mücadelede önemli bir alternatif oluşturabilir. Özellikle geri dönüşüm sistemlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde, plastikleri doğal yollarla parçalayabilen organizmaların büyük fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, keşfedilen mantarın farklı plastik türleri üzerindeki etkilerini daha detaylı incelemek için çalışmalarını sürdürüyor.

GELECEKTE YAYGIN KULLANILABİLİR

Uzmanlar, elde edilen sonuçların erken aşamada olduğunu ancak keşfin oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Mantarın yeteneklerinin tam olarak anlaşılması halinde, gelecekte plastik atıkların azaltılmasına yönelik çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılabileceği değerlendiriliyor.