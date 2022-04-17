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Dünyaevine giren Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı kaç yaşında ve nerelidir? Selahattin Paşalı kimle evlendi?

17.04.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile dünyaevine girdi. Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Osman karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selahattin Paşalı evlendi. Selahattin Paşalı, evlilik haberinin ardından gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu hakkında yapılan araştırmalar bu haberden sonra hız kazandı. İşte Selahattin Paşalı'ya dair merak edilen detaylar!

Dünyaevine giren Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı kaç yaşında ve nerelidir? Selahattin Paşalı kimle evlendi?

Selahattin Paşalı, iki yıldır aşk yaşadığı Lara Tümer ile evlendi. Hamile sevgilisi ile nikah masasına oturdu. Başarılı oyuncunun hayranları bu habere bir hayli sevindi. Selahattin Paşalı, rol aldığı dizilerle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Selahattin Paşalı'nın evlenmesi ile oyuncuya dair merak arttı. İşte Selahattin Paşalı hakkındaki detaylar...

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdu. Henüz 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulubü'ne transfer olmuştur. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. Ardından Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı dizisiyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde oynadı. 2019 yılında ise Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti. Yine 2020 yılında Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde "Osman Demirkan" karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Son olarak dijital platform için çekilen Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizi de rol aldı.

SELAHATTİN PAŞALI KİMİNLE EVLENDİ?

Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı Lara Tümer ile evlendi.

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