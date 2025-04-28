Dünyanın en acı biberleri çoğunlukla Güney Amerika başta olmak üzere Meksika, Hindistan ve Amerika gibi bölgelerde yetişen ve daha sonralarda diğer ülkelere ihraç edilen sebzelerdir. Türkiye’de de bu biberlerin tohumunu elde ederek uygun koşullarda yetiştirmek mümkündür. Dünyanın en acı biberi unvanına sahip biberin fiyatı nedeniyle ulaşılması daha zor olsa da biraz araştırma yaparak uygun fiyatlı tohumlar bulunabilir.

Dünyanın en acı biberi hangisi ve ne kadar acıdır?

Caroline Reaper

Güney Carolina'daki bir üreticinin özel olarak ürettiği bu biber 2 Milyon 200 bin SHU derecesine sahip ve doğada yetiştirilen en acı biberdir. 2013 senesinde Guiness Rekorlar Kitabı tarafından resmi olarak dünyanın en acı biberi olarak da kayda geçmiştir. Farklı türden biberlerin karışımı olarak üretilen bu biber, nefes darlığına ve ses kısılmasına yol açabilmektedir.

Trinidad Moruga Akrebi Biberi

Bu biber, 2 milyon dereceyi aşan iki biberden biridir. Bu biberi yemenin yanı sıra çıplak elle dokunmak bile cildi yakmaktadır. Trinidad'ın Moruga bölgesinde yetiştirilen biberin minik bir parçası bile acı sevdiğini iddia eden kişiler için bile son derece acıdır. Öyle ki saatlerce etkileri sürerken dudak şişmesi gibi reaksiyonlar da görülebilmektedir.

7 Pot Douglah

Pot Douglah, 1 Milyon 854 bin SHU derecesi ile Trinidad bölgesinde yetiştirilen en acı biberlerden biridir. Kahverengi görünüşüyle dikkat çeken bu biberin acısına katlanabilen insanların sayısı oldukça azdır. Öyle ki hiç acı sevmeyen bir insanın yemesi halinde hastanelik olma ihtimali de oldukça yüksektir.

7 Pot Primo

7 Pot Primo 1 milyon 469 bin SHU derecesi sayesinde Trinidad akrebi isimli biberi az farkla da olsa geçmektedir. ABD'nin Louisiana bölgesinde yetiştirilen sarı renkli biber, birçok acı biberin karışımından yapay olarak üretilmiştir.

Trinidan Akrebi (Butch T)

1 Milyon 464 bin SHU derecede olan Trinidad Akrebi ismini akrep gibi can yakmasından alır. Acı sos firması tarafından üretilen ve Butch T olarak tanımlanan biber, Şubat 2012 tarihine kadar dünyanın en acısı biberi olarak bilinmekteydi.

Naga Viper

1 Milyon 350 bin SHU derecesi ile 2011 senesinde dünyadaki en acı biber olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren Naga Viper, bir çiftçi tarafından Bhut Jolokia, Naga Moric ve Trinidad Scorpion biberlerinin karışımından üretildi. Bu biberden yapılan sosun acı yemek tariflerinde kullanıldığı bilinmektedir.

Bhut Jolokia (Hayalet biber)

Youtube'da 'En acıyı kim yiyebilir?' içeriklerinde popülerlik kazanan, kahverengi ve turuncu gibi farklı renkleri olan biber, deneyen birçok kişiye göre dünyadaki en acı biberdir. Scoville ölçümünde 1 milyon 42 bin SHU derecesiyle dünyanın en acı biberleri sıralamasında yedinci sırada yer almaktadır.

7 Pot Barrackpore

7 Pot Barrackpore da 1 Milyon SHU derecesi ile en acı 10 biber listesinde yer almaktadır. Trinidad adalarında yetiştirilen bu biberin tek bir tanesinin yedi adet tencere yemeğini olağanüstü derecede acı yapmaya yettiği söylenmektedir. Ayrıca yemeklere kırmızı rengiyle hem tat hem de renk vermektedir.