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Dünyanın en azılı seri katillerinden biriydi! Kendinden 40 yaş küçük sevgilisini hapishane ziyareti sırasında hamile bırakınca...

31.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en korkunç ve azılı seri katillerinden biri olan Serhiy Tkach'ın, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Elena Bulkina ile hikayesi gündem oldu. Ünlü seri katilin ölümünden önce gerçekleşen hapishane ziyaretleri esnasında hamile kalan Bulkina'nın, Tkach'tan bir kız çocuğu olduğu biliniyor.

Dünyanın en azılı seri katillerinden biriydi! Kendinden 40 yaş küçük sevgilisini hapishane ziyareti sırasında hamile bırakınca...

1952 Yılında Sovyetler Birliğinde doğan Serhiy Tkach, bir Rus polis memuru ve aynı zamanda bir seri katildi. 37 kişiyi öldürdüğü bilinen Tkach'ın, 100'den fazla da kanıtlanamayan cinayeti olduğu tahmin ediliyor. 8-10 yaşlarındaki kız çocuklarını boğarak öldürüp cinsel istismarda bulunan seri katil, 2005 yılında yakalanmasının ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MEKTUP ARKADAŞI OLDULAR

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Tkatch, öldürme çılgınlığına başladığında henüz doğmamış olan eşi Elena, henüz ergenlik çağındayken onu bir televizyon röportajında gördü ve bir şeyler hissetti. Sonrasında mektup arkadaşı olan ikili, parfümlü mektuplar ve hapishane ziyaretlerinin ardından 2015 yılında Elena 23, Tkatch ise 63 yaşındayken evlendiler.

KORKMADI

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İlişkisinden dolayı suçlu hissetmediğini dile getiren ve eşinden korkmadığını belirten Elena, düzenli hapishane ziyaretleri esnasında eşi Tkatch'dan hamile kaldı. Genç kadın, 2016'nın sonlarında kızları Elizaveta'yı doğurdu. Tkatch ise, 2018 yılında kaldığı hapishanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya hamilelik seri katil
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