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Dünyanın en büyüğü oraya inşa edildi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 15.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

60 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip olan ve yapımı yaklaşık 10 sene süren bu devasa heykel, dünyanın en büyük kuş heykeli olarak tescillendi.

Dünyanın en büyüğü oraya inşa edildi!

Geçtiğimiz sene Trivandrum'dan 50 kilometre uzaklıktaki Kerala'da açılan Jatayu Dünya Merkezi’nde bulunan dünyanın en büyük kuş heykeli, Hindistan'ın yeni cazibe merkezi haline geldi.

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Ramayana'daki bir karakter olan 'Jatayu' kuşunun kopyası, tam 60 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde!

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Deniz seviyesinden 300 metre yüksekte bulunan bir kayanın tepesinde bulunan heykel, dünyanın en büyük kuş heykeli olarak da tescillendi.

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Efsaneye göre, heykelin dayandığı 'Jatayupara', efsanevi kuş Jatayu'nun Ravana tarafından kanatları kesilerek öldürüldüğü yer.

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İnsan ve diğer canlıların birbirlerine değer verdiği bir dönemi sembolize eden bu başyapıt, Rajiv Anchal'ın tam 10 yıl süren çalışmasının eseri. Şimdiden turist akınına uğradığını gördüğümüz bu heykeli eminiz yakın gelecekte Hollywood filmlerinde bile görürüz. İnsan eliyle inşa edilmiş en görkemli eserlerden biri olan bu şahane heykel gerçek bir sanat eseri!

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