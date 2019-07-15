Dünyanın en büyüğü oraya inşa edildi!

Geçtiğimiz sene Trivandrum'dan 50 kilometre uzaklıktaki Kerala'da açılan Jatayu Dünya Merkezi’nde bulunan dünyanın en büyük kuş heykeli, Hindistan'ın yeni cazibe merkezi haline geldi.

Ramayana'daki bir karakter olan 'Jatayu' kuşunun kopyası, tam 60 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde!

Deniz seviyesinden 300 metre yüksekte bulunan bir kayanın tepesinde bulunan heykel, dünyanın en büyük kuş heykeli olarak da tescillendi.

Efsaneye göre, heykelin dayandığı 'Jatayupara', efsanevi kuş Jatayu'nun Ravana tarafından kanatları kesilerek öldürüldüğü yer.

İnsan ve diğer canlıların birbirlerine değer verdiği bir dönemi sembolize eden bu başyapıt, Rajiv Anchal'ın tam 10 yıl süren çalışmasının eseri. Şimdiden turist akınına uğradığını gördüğümüz bu heykeli eminiz yakın gelecekte Hollywood filmlerinde bile görürüz. İnsan eliyle inşa edilmiş en görkemli eserlerden biri olan bu şahane heykel gerçek bir sanat eseri!

