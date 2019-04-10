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Dünyanın en büyük cağ kebabını yapacaklar! Uzunluğu tam...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu, Erzurum Tanıtım Günleri’nde dünyanın en büyük cağ kebabını yapacak. Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ertuğrul Çetinkaya tanıtım günlerinde 500 kilo ile 1 ton arasında cağ kebabı ile rekor denemesinin yapılacağını söyledi.

Dünyanın en büyük cağ kebabını yapacaklar! Uzunluğu tam...

Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu, 11-14 Nisan tarihlerinde İzmit’te düzenlenecek Erzurum Tanıtım Günleri’nin tanıtımını yaptı. Körfez ilçesinde bulunan federasyon binasında gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ertuğrul Çetinkaya, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Ayla İlgün ve yöneticiler katıldı.

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Tekin Dursun yaptığı açıklamada, "Amacımız doğduğumuz şehir Erzurum ile doyduğumuz kent Kocaeli’yi bütünleştirmek. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız gurbetteki Erzurumluların bir araya gelerek tanışıp, kaynaşmasıdır. Programımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve federasyonumuzun ortaklığında gerçekleştirilecek. Kocaeli’de 200 bine yakın Erzurumlu, federasyon bünyesinde 20 dernek yer alıyor" dedi.

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Çetinkaya ise programda dünyanın en büyük cağ kebabının yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

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"Kocaeli’de, Erzurum günü yapacağız ama bu sıradan bir hemşeri günü olmayacak. Erzurum cağ kebabından ibaret değil, birçok değerlerimiz var. Erzurum’un örfü, adeti, geleneği, göreneğinin anlatılacağı etkinlikler olacak. Her bir güne ayrı bir konsept ve tema belirledik. Ata sporumuz olan cirit gösterisi yapacağız. Orada bir rekor denemesi yapacağız. Dünyada yapılan cağ kebabının en büyüğünü orada yapacağız. Daha önce böyle bir deneme yapılmamış. Biz 500 kilo ile 1 ton arasında bir cağ kebabı ile rekor denemesi yapacağız."

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Çağ kebabı yöresel tarifler

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