Dünyanın en büyük dudaklarına sahip! Dişi ağrıyınca doktora gitti, aldığı yanıt şoka soktu! Çaresizce çözüm arıyor

'Dünyanın en büyük dudaklarına' sahip kadın, doktorların dudaklarındaki şişlik nedeniyle yaralarını tedavi etmeyi 'reddetmesinin' ardından 'dayanılmaz bir acı' çektiğini açıkladı.

Andrea Ivanova, en büyük dudaklara sahip olma hayalini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf etti. Dudaklarını dolgunlaştırmak için defalarca enjeksiyonlarla doldurdu. Ancak, bu hedefine ulaşmasının bedeli ağır oldu.

Dudaklarına 20.000 sterlin gibi bir para harcamakla kalmayan 28 yaşındaki kadın aynı zamanda sağlık sorunlarıyla da karşılaştı. Uzmanlar ona aylık enjeksiyonlarının ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulundu ancak dinlemeyip hedefine ulaşmak istiyor.

DUDAKLARI YÜZÜNDEN İŞLEM YAPTIRAMIYOR

Geçtiğimiz günlerde ise yaşadığı diş sorunu nedeniyle ağrılar çekiyor. Doktorların dudakları nedeniyle dişine işlem yapmak istemediklerini açıkladı. Genç kadın, "Sadece dudaklarım çok büyük olduğu için dişimle ilgili işlem yapmak istemediklerini söylediler. Bana karşı iğrenme ve alaycı tavırlar hissettikleri açık." dedi.

"Sadece kocaman dudaklarım yüzünden beni nasıl reddedebiliyorlar anlamıyorum. Bana karşı davranışlarını son derece saygısız buluyorum." ifadelerini kullandı. İlk gittiği doktorun kendisine "Üzgünüm ama dişini tedavi edemem. Dudakların çok büyük ve işime engel olacak." dediğini, ikincisinin de "Çok büyük dudakların var ve güvenliğini garanti edemem veya seni bu şekilde kabul edemem." sözleriyle reddettiğini söyledi.