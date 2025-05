Dünyanın en büyük gemisi hangisi? Dev gemilerin güncel listesi

Gemiler, denizlerde belirli manevra kabiliyetine sahip taşımacılık veya ulaşımda kullanılan büyük araçlardır. Günümüzde lojistik ya da askeri nedenlerle kullanılan pek çok gemi mevcuttur. İngiltere'de gerçekleşen Sanayi Devrimi'nden sonra en çok üretim gemi alanında olmuştur. Önceki dönemlerde kullanılan buharlı gemiler, modern anlamdaki gemilerin öncüsü olarak nitelenir. Soğuk Savaş dönemiyle birlikte pek çok ülke gemi üretiminde de birbirleriyle yarışmışlardır. Ülkeler en uzun yani en büyük gemiyi yapmak için günümüze kadar birçok farklı amaçlarla büyük gemiler üretmiştir. Yolculuk gemilerinin öne çıktığı günümüzde ise en büyük gemiler merak edilmektedir.

Dünyanın en büyük gemisi hangisi?

1. Icon of the Seas

248.663 gros ton ağırlığa sahip ve 365 metre uzunluğunda olan Icon of the Seas, dünyanın en büyük yolcu gemisi olarak tanımlanmaktadır. 23 Ocak 2024'te üretilen Icon'un, 20 güvertesinde maksimum 7 bin 600 yolcu ve 2 bin 350 mürettebat kapasitesi mevcuttur. Icon, Ait olduğu filodaki LNG ile çalıştırılabilen ilk gemi niteliğini taşımaktadır.

2. Wonder of the Seas

Wonder of the Seas, bir turizm şirketi için üretilen beşinci Oasis sınıfı yolcu gemisidir. 235.600 gros ton ağırlığına sahip olan Wonder, Ocak 2022 tarihinde üretildiğinde dünyanın en büyük gemisi olarak bilinmekteydi. 18 güverteli Wonder, 362 metre uzunluğa sahip olup, 2 bin 867 kamarasında maksimum 7 bin 084 misafir kapasitesi ve 2 bin 369 mürettebatı taşıyabilmektedir.

3. Symohony of the Seas

Symohony of the Seas, 2018 yılında yapılan tanıtımında 228.081 gros ton ağırlığıyla en büyük yolcu gemisi olarak Harmony'yi geçmişti. 361 metre uzunluğundaki Symphony'nin 18 adet güvertede maksimum 6 bin 680 yolcu ve 2 bin 200 personel kapasitesi mevcuttur. Toplam 361 metre uzunluğuna sahip olan geminin, en büyük askeri gemiler olan ABD Nimitz sınıfı uçak gemilerinden ve USS Gerald R. Ford'dan daha uzun olduğu bilinmektedir.

4. Harmony of the Seas

İnşa edilen üçüncü Oasis modeli olan Harmony of the Seas, 2016 senesinde denize indirildiğinde 226.963 gros tonajla üreticinin diğer gemilerinden daha büyük bir ağırlığa sahipti. Ancak o zamandan beri üretilen diğer gemiler onu geçti. Harmony, 362 metre uzunluğa sahip, 18 adet güvertesinde maksimum 6 bin 780 yolcu ve 2 bin 300 personel kapasitesiyle öne çıkmaktadır.

5. Oasis of the Seas

Listedeki en eski gemilerden biri olan Oasis of the Seas, yıllardır hizmet vermeye devam etmektedir. Gemi, 226.838 gt ağırlığı ve 360 metre uzunluğuyla 2009 senesinde denize indirildiğinde döneminin en büyük yolcu gemisi olarak tanıtılmıştı. Oasis'in 18 adet güvertesinde maksimum 6 bin 699 yolcu ve 2 bin 181 personel kapasitesi mevcuttur.

6. Allure of the Seas

Allure of the Seas gemisinin ağırlığı 225.282 gros ton, uzunluğu ise 362 metre olarak öne çıkmaktadır. Geminin 18 adet güvertesinde maksimum 6 bin 780 yolcu ve 2 bin 200 mürettebat kapasitesi bulunmaktadır. Finlandiya bulunan Turku Tersanesi'nde inşa edilen geminin yapımı 2 yıl sürdü ve 2010 yılında denize indirildi.