Günümüzün en pratik ulaşım aracı olan hava yolu taşımacılığında, havalimanlarının teknik özellikleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda en rahat ve en konforlu havalimanları belirli kriterler çerçevesinde sıralanabilir. Dünyanın en iyi havalimanları arasında bulunmak için ise kapladığı alan ve yolcu kapasitesi gibi konularda da iddialı olmak gerekmektedir. Bu nedenle dünyanın en büyük havalimanını tespit edebilmek için ilk olarak havalimanı büyüklüğü, yolcu trafiği ve kargo kapasitelerine bakmak önemlidir.

Dünyanın en büyük havalimanı nerede ve hangisi?

Uluslararası düzeyde en hızlı şekilde ulaşımı sağlayan alanlar havalimanlarıdır. Ülkemizle birlikte dünyanın pek çok farklı noktasında oldukça büyük ve güçlü aynı zamanda önemli havalimanları olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar arasında devasa boyutları ve kapladığı alan özellikleri sayesinde ön plana çıkan havalimanları da bulunur.

Dünyadaki en büyük havalimanı nedir?

Dünyadaki en büyük havalimanı, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'dır. Havalimanlarının özellikleri ele alınırken genelde alanları üzerinden değerlendirilir. Bu açıdan bakıldığında Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’nın 776 kilometrekare gibi devasa bir boyuta sahip olduğu bilinmektedir. Öte yandan merkezi açısından da birçok farklı bölgeye uçuş gerçekleştirilen önemli havaalanları içerisinde yer aldığı söylenebilir.

Suudi Arabistan’ın Dammam şehri sınırları içerisinde yer alan ve şehir merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanı, her yıl pek çok yolcuya ev sahipliği yapmaktadır. Havalimanı, Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi’ne yönelik hizmet verirken, krallıkta bulunan başlıca 3 uluslararası havalimanından birisidir. Kapladığı alan söz konusu olduğunda günümüzde hâlâ en büyük havalimanı unvanını korumaya devam eden bir ulaşım merkezi olduğunu söylemek mümkündür. Yüz ölçümü açısından bakıldığında dünyanın en büyüğü olmasının aksine yılda ortalama 10 milyon ziyaretçi sayısıyla yoğunluk konusunda iddialı değildir.

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı bir süre daha en büyük havalimanı olma unvanını taşıyacak olsa da Dubai Al Maktoum’un onu geçmesi beklenmektedir. Dubai Al Maktoum, yolcu yoğunluğu dikkate alındığında dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olarak öne çıkar. Bu nedenle dünyanın en büyük havalimanına dönüştürülmek üzere çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, mevcut havalimanı tesisleri 280 km2'ye kadar genişletilmesi amaçlanmaktadır. Havalimanının biteceği son tarih 2027 olarak açıklansa da son yıllarda yaşanan finansal ve küresel sağlık krizlerinden dolayı gecikme olması beklenmektedir.

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı sadece kapladığı alanla değil, aynı zamanda ihtişamlı yapısıyla da dikkat çekmektedir. Vefat eden Kral Fahd bin Abdulaziz Al Saud'un ismini taşıyan havalimanı, Suudi Arabistan'ın lüks standartlarda seyahat sunma konusundaki iddiasını sergilemektedir. Havalimanı, modern altyapısı, üst sınıf yemek seçenekleri, lüks alışveriş mağazaları ve birinci sınıf salonlar sayesinde dünyanın en lüks havalimanlarından biridir.

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın tarihi

Dammam'da bulunan devasa yapıdaki havaalanı, eski Suudi Arabistan kralı olan Fahd bin Abdulaziz Al Saud'un adını taşımaktadır. Bunun nedeni, havalimanının onun hükümdarlığı döneminde planlanmış ve inşa edilmiş olmasıdır. Fahd, modern Suudi Arabistan'ın kurucusu olarak bilinen Kral Abdulaziz'in oğludur.

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı, 1977 senesinde “Yamasaki & Associates” mimarlık şirketi ve “Boeing'' tarafından proje haline getirilmiş, fakat inşaatı 1983 yılında başlamış bir havalimanıdır. Havalimanının alt yapısı 1990 yıllarında kullanılmaya hazırdı ve ABD hava kuvvetleri tarafından Körfez Savaşı sırasında kullanılmaya başlandı. Havaalanının ticari uçuşlara başlaması ise Suudi Sivil Havacılık Genel Otoritesi tarafından 1999'da gerçekleşti.