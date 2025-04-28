Tarih boyunca köpekler insanların en yakın dostları olmalarıyla bilinen canlılardır. Köpek dostu kişiler, kendilerine bir patili arkadaş olarak köpek seçmek istediklerinde genellikle sahiplenme yönünde tercih yaparlar.

Patili dostu olan birçok insanın yanında minyatür, küçük ya da orta büyüklükteki köpekler görülür. Bakımlarının zorluğu ve kaliteli bir yaşam için ihtiyaç duyulan büyük alanların sağlanamaması nedeniyle devasa ırklara ise çok fazla rastlanmayabilir. Öte yandan dünyanın en büyük köpeği de merak konusudur.

Dünyanın en büyük köpeği hangisi ve kaç kg?

Guinness Dünya Rekorları tarihi boyunca kayıt altına alınan en uzun köpek, 2 metreden uzun boyuyla Alman çoban köpeği Zeus isimli köpektir. ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Zeus Guinness Dünya Rekorları’nda yaşayan en uzun köpek sertifikasına sahip omuştur.

İnsan dostu Brittany Davis tarafından sahiplenildiğinde Zeus henüz sekiz haftalık bir yavruydu.

Davis, Zeus’u çevrede gezinti yapmayı, pencerenin yakınında uyumayı ve pazara gitmeyi seven bir köpek olarak tanımlamaktadır. Zeus pazarda gezerken tezgahlardan küçük atıştırmalar almayı da ihmal etmiyormuş.

Büyüklüğü sebebiyle oldukça dikkat çeken Zeus’u görenler çoğunlukla “At gibi, binebilir miyiz?” sorusunu sorarmış.

2 adet minyatür çoban köpeği ve bir kediyle aynı evde yaşayan Zeus köpeklerle iyi anlaşıyormuş, kediyle kavga etmese de birbirlerinden uzak durmak üzere bir anlaşma yapmışlar.

Devasa boyuttaki Zeus 70.3 kilogram ağırlığına sahip ve günde 11 kap yemek yermiş. Bu ise her gün 10 kilo köpek maması yediğini gösterir. Sahibi ise onu şu şekilde tanımlamaktadır:

“Zeus muhteşem bir köpek. Tek olumsuz tarafı, her şeyin daha pahalı tutması: yiyecekler, ilaçlar, seyahat. Onunla bir yere gitmek için karavan kiralamamız gerekmişti. Çünkü araba içerisinde eğer ayağınıza basacak olursa, yaralanmanıza neden olabilirdi.”

Dünyanın en büyük köpeği Guinness rekoru

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'ndaki verilere göre "yaşayan en uzun köpek" unvanı yakın geçmişe kadar Zeus adlı köpeğe aitti. 2011 yılında Michigan'da incelenen Zeus, ayaktayken iki metreden biraz daha uzundu. Dört ayağı üzerinde pozisyon aldığında omuz yüksekliği 97 cm olan Zeus, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını sürdürdü.

Zeus sonrasında Freddy isimli köpek 2016-2021 tarihleri arasında bu unvana sahip olmuştur. İngiltere'de yaşayan Freddy'nin iki ayağı üzerinde durduğunda boyu 2.26 metre olarak ölçülmüştür. Omuz hizasında ise 103.5 cm yüksekliğine sahipti.

Günümüzde en uzun köpek unvanına Atlas isimli bir köpek sahiptir. Şubat 2024 tarihinde Florida'da incelenen Atlas’ın ayakta durduğu esnasındaki omuz yüksekliği 104 cm olarak ölçülmüştür.

Büyük köpeklerin özellikleri

Bu büyük boyuttaki köpekler sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda karakteristik özellikleriyle de bilinirler. Bunlar şöyle sıralanabilir: