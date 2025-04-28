Dünyanın en büyük ülkesi hangisidir? İşte i̇lk 10 ülke

Dünyanın en büyük ülkesi söz konusu olduğunda pek çok kişinin aklına nüfus oranı gelebilir. Dünyanın en kalabalık ülkeleri olan Çin ve Hindistan en büyük ülkeler olarak bilinmezler. Bu noktada dikkate alınan şey ise ülkelerin sahip olduğu topraklar ve dünya üzerinde kapladığı alandır. Bu şekilde bakıldığında ise dünyanın en büyük ülkesinden söz etmek mümkün olur.

Dünyanın en büyük ülkesi hangisidir?

Dünyanın en büyük ülkesi söz konusu olduğu zaman Çin, Rusya, Hindistan, ABD ve daha birçok ülke düşünülebilir. Ancak bunların arasında gerçekten en büyük olan ülke Rusya olarak bilinir. Yüzölçümü verilerine bakıldığında dünyanın en büyük ülkesi olarak Rusya kabul edilir. Rusya, yaklaşık 17 milyon kilometrekarelik bir bölgeye sahipken, aynı zamanda Asya ve Avrupa kıtalarına da yayılan büyük bir coğrafyada yer alır.

Rusya, yüzölçümünün büyüklüğü açısından oldukça benzersiz özelliklere sahiptir. Örneğin, Rusya'nın toprakları 11 saat dilimi boyunca devam ederken, iklim çeşitliliği ve biyolojik yelpazesiyle de dikkat çeker.

Sıralamada yer alan diğer ülkeler ise şu şekildedir:

Kanada 9.984.670 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Kanada’nın sahip olduğu karasal alan 9.093.507 km2, Su alanı ise 891.163 km2 olarak 10 eyalet ve 3 bölgeye ayrılmıştır. Ülkede pek çok etnik gruptan insan yaşamaktadır. Nüfusu ise 38.008.005 kişidir.

3. Çin

Çin ülkesinin tamamı Asya kıtasında yer alırken 9.706.961 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olarak bilinmektedir. Çin’in 9.569.901 km2 alanı karasal, 137.060 km2 alanı ise su olarak hesaplanmaktadır. Nüfusu 1.411.778.724 kişidir.

4. ABD

Amerika Birleşik Devletleri 9.629.091 km2’lik bir bölgeyi kaplamaktadır. ABD’nin karasal alanı 9.158.960 km2’dir. Su alanı ise 470.131 km2 olarak hesaplanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin nüfusu 333.649.281 kişidir.

5. Brezilya

Brezilya toplam 8.515.767 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük 5.ülkesi konumundadır. Ayrıca Güney Amerika ve Güney Yarım Küre'nin en büyük ülkesi olarak bilinir. Brezilya’nın karasal alanı 8.460.415 km2, su alanı ise 55.352 km2 şeklinde hesaplanmaktadır.

6. Avustralya

Avustralya 7.692.024 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük 6. ülkesi olarak bilinir. Ülkenin karasal alanı 7.682.300 km2’dir. Su alanı ise 58.920 km2 olarak hesaplanmıştır. En büyük Okyanusya ülkesi olarak tanımlanan Avustralya’nın herhangi bir ülkeye kara sınırı bulunmamaktadır.

7. Hindistan

Hindistan 3.287.590 km2 yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin karasal bölgesi 2.973.193 km, su alanı ise 314.070 km2 şeklinde hesaplanmıştır. Nüfusu 1.376.238.018 kişidir. Ülkede 28 eyalet ve 7 birlik bölgesi bulunur.

8. Arjantin

Arjantin 2.780.400 km2 yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin 2.736.690 m2’si kara, 43.710km2’si ise su ile kaplıdır. Arjantin’in %1,57 oranında sulak alana sahip olduğunu söylemek mümkündür. Nüfusu 47.327.407 kişidir. Arjantin 7 bölgeye ayrılan bir ülkedir.

9. Kazakistan

Kazakistan 2.724.900 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük 9. ülkesi olarak bilinmektedir. Kazakistan 2.699.700 km2 karasal, 25.200 km2 ise sulak alana sahiptir. Ülke, denize kıyısı olmayan en büyük kara ülkesi konumundadır.

10. Cezayir

Cezayir 2.381.741 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük 10. ülkesi olarak kabul edilmektedir. Cezayir’in 2.381.741 km2 yüzölçümünün tamamı karadan oluşur. Ayrıca Afrika’nın en büyük ülkesi konumundadır. Ülke 48 eyaletten meydana gelir ve nüfusu 44.700.000 kişidir.