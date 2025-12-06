Dünyanın en çekici şehri belli oldu! Türkiye’den iki şehir ilk 10'da!

Euromonitor International’ın hazırladığı En İyi 100 Şehir Destinasyonu Endeksine göre Fransa’nın başkenti Paris üst üste beşinci kez “dünyanın en çekici şehri” unvanını aldı.

2025 sıralamasında Avrupa yine öne çıktı; Madrid 2., Roma ve Milano 4. ve 5., Amsterdam 7., Barselona ise 8. sırada yer aldı. Geçen yıl ilk 10’dan düşen Londra ise gerilemeye devam ederek bu yıl 18. sıraya indi.

Tokyo 3., Singapur 9., Seul ise 10. sıraya yükseldi. Tokyo aynı zamanda turizm altyapısında dünyada 3. sırada bulunuyor. ABD’de ise New York, 6. sıradaki yeriyle ilk 10’a giren tek Amerikan şehri olmayı sürdürdü.

TÜRKİYE DE İLK 10'A GİRDİ

İstanbul 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5., Antalya ise 18,6 milyonla 8. sırada yer alarak Türkiye’den iki şehri ilk 10’a sokmayı başardı.