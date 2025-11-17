Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye'de var! İşte o yer:

Seyahat şirketi Stasher, sosyal medyada abartıldığı düşünülen turistik yerlerle ilgili bir araştırma yaptı. Şirketin kurucusu Jacob Wedderburn-Day, bazı destinasyonların fotoğraflar kadar etkileyici olmadığını, aşırı kalabalık, ulaşım zorlukları ve yüksek fiyatların ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Araştırmada dünyanın dört bir yanından en çok hayal kırıklığı yaratan 10 yer sıralandı. Türkiye’den Kapalıçarşı da listede kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN 10 TATİL NOKTASI:

Hollywood Şöhretler Yolu – ABD

Aşırı kalabalık, güvenlik sorunları ve düşük ambiyans nedeniyle listenin zirvesinde.

Lut Gölü – Orta Doğu

Yüksek fiyatlar ve aşırı turistikleşme şikâyetleri öne çıkıyor.

Kapalıçarşı – Türkiye

İstanbul’un simgesi, yoğun kalabalık ve turistik fiyatlar nedeniyle beklentiyi karşılamıyor.

Çin Seddi – Çin

Bazı bölümlerindeki agresif satış baskısı ve kalabalık ziyaretçileri rahatsız ediyor.

Victoria Limanı – Hong Kong

Kötü hava koşulları ve yüksek fiyatlar nedeniyle deneyim zayıf bulunuyor.

MONA Müzesi – Avustralya (Tazmanya)

“Fazla deneysel” olarak değerlendiriliyor ve ulaşım zorluğu tepki çekiyor.

Stonehenge – İngiltere

Ziyaretçiler alanın çok uzaktan görülebilmesini ve kalabalığı eleştiriyor.

Disneyland Paris – Fransa

Uzun kuyruklar ve yüksek fiyatlar memnuniyeti düşürüyor.

Kilimanjaro Dağı – Tanzanya

Zorlu parkurlar ve beklenenin altında kalan altyapı nedeniyle hayal kırıklığı yaratabiliyor.

Machu Picchu – Peru

Kalabalık ve erişim zorlukları nedeniyle listenin son sırasında yer aldı.