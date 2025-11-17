Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye'de var! İşte o yer:

Seyahat şirketi Stasher, sosyal medyada abartıldığı düşünülen turistik yerlerle ilgili bir araştırma yaptı. Şirketin kurucusu Jacob Wedderburn-Day, bazı destinasyonların fotoğraflar kadar etkileyici olmadığını, aşırı kalabalık, ulaşım zorlukları ve yüksek fiyatların ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Araştırmada dünyanın dört bir yanından en çok hayal kırıklığı yaratan 10 yer sıralandı. Türkiye’den Kapalıçarşı da listede kendine yer buldu.
DÜNYANIN EN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN 10 TATİL NOKTASI:
Aşırı kalabalık, güvenlik sorunları ve düşük ambiyans nedeniyle listenin zirvesinde.
Yüksek fiyatlar ve aşırı turistikleşme şikâyetleri öne çıkıyor.
İstanbul’un simgesi, yoğun kalabalık ve turistik fiyatlar nedeniyle beklentiyi karşılamıyor.
Bazı bölümlerindeki agresif satış baskısı ve kalabalık ziyaretçileri rahatsız ediyor.
Kötü hava koşulları ve yüksek fiyatlar nedeniyle deneyim zayıf bulunuyor.
“Fazla deneysel” olarak değerlendiriliyor ve ulaşım zorluğu tepki çekiyor.
Ziyaretçiler alanın çok uzaktan görülebilmesini ve kalabalığı eleştiriyor.
Uzun kuyruklar ve yüksek fiyatlar memnuniyeti düşürüyor.
Zorlu parkurlar ve beklenenin altında kalan altyapı nedeniyle hayal kırıklığı yaratabiliyor.
Kalabalık ve erişim zorlukları nedeniyle listenin son sırasında yer aldı.
