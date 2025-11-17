Mynet Trend

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye'de var! İşte o yer:

Seyahat şirketi Stasher’ın araştırmasına göre sosyal medyada abartılan pek çok turistik nokta ziyaretçilerde büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 destinasyonu arasında Türkiye’den de bir lokasyon listede yer aldı. İşte listeye 3. sıradan giren o yer:

Çiğdem Sevinç

Seyahat şirketi Stasher, sosyal medyada abartıldığı düşünülen turistik yerlerle ilgili bir araştırma yaptı. Şirketin kurucusu Jacob Wedderburn-Day, bazı destinasyonların fotoğraflar kadar etkileyici olmadığını, aşırı kalabalık, ulaşım zorlukları ve yüksek fiyatların ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Araştırmada dünyanın dört bir yanından en çok hayal kırıklığı yaratan 10 yer sıralandı. Türkiye’den Kapalıçarşı da listede kendine yer buldu.

DÜNYANIN EN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN 10 TATİL NOKTASI:

Hollywood Şöhretler Yolu – ABD

Aşırı kalabalık, güvenlik sorunları ve düşük ambiyans nedeniyle listenin zirvesinde.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 1

Lut Gölü – Orta Doğu

Yüksek fiyatlar ve aşırı turistikleşme şikâyetleri öne çıkıyor.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 2

Kapalıçarşı – Türkiye

İstanbul’un simgesi, yoğun kalabalık ve turistik fiyatlar nedeniyle beklentiyi karşılamıyor.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 3

Çin Seddi – Çin

Bazı bölümlerindeki agresif satış baskısı ve kalabalık ziyaretçileri rahatsız ediyor.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 4

Victoria Limanı – Hong Kong

Kötü hava koşulları ve yüksek fiyatlar nedeniyle deneyim zayıf bulunuyor.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 5

MONA Müzesi – Avustralya (Tazmanya)

“Fazla deneysel” olarak değerlendiriliyor ve ulaşım zorluğu tepki çekiyor.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 6

Stonehenge – İngiltere

Ziyaretçiler alanın çok uzaktan görülebilmesini ve kalabalığı eleştiriyor.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 7

Disneyland Paris – Fransa

Uzun kuyruklar ve yüksek fiyatlar memnuniyeti düşürüyor.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 8

Kilimanjaro Dağı – Tanzanya

Zorlu parkurlar ve beklenenin altında kalan altyapı nedeniyle hayal kırıklığı yaratabiliyor.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 9

Machu Picchu – Peru

Kalabalık ve erişim zorlukları nedeniyle listenin son sırasında yer aldı.

Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan 10 turistik lokasyonunu sıraladılar... Listede Türkiye de var! İşte o yer: 10

