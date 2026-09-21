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Dünyanın en dar kayalığı: Lavların üzerine köy kurdular!

İspanya'da görenleri şaşkına çeviren bir köy, sıradan bir kayalığın üzerine değil, milyonlarca yıllık volkanik hareketlerin şekillendirdiği dev bir bazalt duvarın üzerine kurulu. Dar sokakları ve taş evleriyle bölge ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Dünyanın en dar kayalığı: Lavların üzerine köy kurdular!
Çiğdem Berfin Sevinç

Katalonya'daki Castellfollit de la Roca, 50 metreden fazla yüksekliğe ulaşan dar bir bazalt kayalığın üzerine kurulmuş durumda. Yaklaşık 1 kilometre boyunca uzanan bu sıra dışı kaya oluşumu, bölgedeki eski lav akıntılarının zamanla soğuması ve nehirlerin çevredeki malzemeleri aşındırmasıyla ortaya çıktı.

Dünyanın en dar kayalığı: Lavların üzerine köy kurdular! 1

Köyün tarihi merkezi ise bu doğal duvarın en üst bölümünde yer alıyor. Dar sokakları, taş evleri ve tarihi yapılarıyla Orta Çağ'dan günümüze ulaşan yerleşim, uzaktan bakıldığında adeta uçurumun kenarına asılmış gibi görünüyor.

Dünyanın en dar kayalığı: Lavların üzerine köy kurdular! 2

ALTINDA İKİ FARKLI LAV AKINTISI VAR

Castellfollit de la Roca'nın üzerinde bulunduğu bazalt duvar, aslında iki farklı lav akıntısının üst üste gelmesiyle oluştu.

İlk lav akıntısının yaklaşık 217 bin yıl önce Batet bölgesinden geldiği belirtiliyor. İkinci akıntı ise yaklaşık 192 bin yıl önce Begudà'daki volkanlardan yayıldı.

Dünyanın en dar kayalığı: Lavların üzerine köy kurdular! 3

Lavların soğuyarak bazalta dönüşmesinin ardından bölgedeki Fluvià ve Toronell nehirleri, çevredeki daha yumuşak malzemeleri zaman içinde aşındırdı. Böylece bugün köyün üzerinde bulunduğu dik kayalık ortaya çıktı.

Dünyanın en dar kayalığı: Lavların üzerine köy kurdular! 4

VOLKANİK BÖLGENİN TAM ORTASINDA

Köy, Garrotxa Volkanik Bölge Doğa Parkı sınırları içerisinde bulunuyor. Bölgedeki volkanik geçmiş, yalnızca kayalık yapıda değil, köydeki geleneksel mimaride de kendisini gösteriyor.

Dünyanın en dar kayalığı: Lavların üzerine köy kurdular! 5

Tarihi merkezdeki birçok evin yapımında çevreden çıkarılan volkanik taşlar kullanılmış. Dar sokaklar ve birbirine yakın evler ise yerleşimin yüzyıllar boyunca kayalığın sınırlı alanına göre şekillendiğini gösteriyor.

Köyün en dikkat çekici noktalarından biri de Josep Pla seyir noktası. Kayalığın uç kısmında bulunan bu alan, tarihi yerleşimi ve yüksek konumunu görmek isteyenlerin uğradığı noktalardan biri.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya köy duvar kaya lavabo
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