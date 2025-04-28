Dünyanın en eski ülkesi hangisi? Tarihteki i̇lk 10 ülke

Dünyanın yaklaşık 4,54 milyar yıl önce oluştuğu bilinmektedir. Dünya var olduğundan beri birçok medeniyet yükselip yok olsa da, bazıları günümüze kadar varlıklarını sürdürmüştür. Bununla beraber kültürel zenginlikleri ve tarihsel süreçteki kesintisiz varlıkları ile dikkat çekmektedirler. Bu devletler uzun ve karmaşık tarihlere sahip olsa da insanlık tarihi boyunca önemli dönemlerde varlık göstermiş ve sayısız kültürel mirası günümüze taşımıştır.

Dünyanın en eski ülkeleri

Kuruluşu M.Ö. 3150 olarak kabul edildiğinden Mısır, dünyanın en eski ülkesi olarak bilinmektedir. Bu tarih, Mısır'daki ilk hanedanın ilk kralı olan Narmer saltanatının tahmini başlangıcı ve hanedan öncesi olarak kabul edilen dönemin bitişidir. Mısır sonraki yıllar boyunca Pers imparatorluğu ve Osmanlı imparatorluğu gibi birçok yönetimin eline geçti ve 10. yüzyılda Araplar tarafından ele geçirildi.

2. İran

Antik Elam krallığı’nın İran'da MÖ 2600 civarında kurulduğu bilinmektedir. Krallığın başkenti ise günümüzde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Susa olduğu dikkat çekmektedir. Arkeolojik kanıtlara bakıldığında, MÖ 5. binyıldan MS 13. yüzyıla kadar kentsel yaşam görülebilmektedir. Günümüzdeki İran İslam Cumhuriyeti 1979 yılında kurulmuş olup genç bir ülke olsa da geçmişi oldukça eskidir.

3. Hindistan

Birleşmiş Milletlere göre Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber dünyanın en eski ülkelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Hindistan'ın geçmişi çok eski yıllara dayansa da bazı ölçütlere göre ülke sadece birkaç 10 yıllık bir geçmişe sahiptir. 1858'den 1947 tarihleri arasında Hindistan ve Pakistan ülkeleri İngiliz imparatorluğunun bir parçasıydı. Fakat 15 Ağustos 1947 tarihinde yeniden bağımsızlığını ilan etmiştir.

4. Ermenistan

Ermeni tarihçi Movses Khorenatsi'nin "Ermenilerin Tarihi" adlı eserine göre Ermenistan'ın kuruluşu MÖ 2492'de gerçekleşmiştir. Yakın geçmişe kadar bu tarihi destekleyen herhangi bir kanıt yoktu. 2016 senesinde yayımlanan bir araştırmaya göre ise M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında Ermeni kökenlerine genetik kanıtlar olduğu görüldü.

5. Irak

Bugünkü Irak olarak bilinen Mezopotamya "medeniyetin beşiği" olarak anılmaktadır. Bir tahmine göre, Sargon yönetiminin başlangıcı MÖ 2334 tarihidir. Sargon, bölgede bulunan şehir devletlerini Akad imparatorluğu altında topladı ve ilk Sami hanedanını başlattı.

6. Çin

Çin uygarlığının tarihi, ilk efsanevi olmayan Çin hanedanı olan Shang hanedanının kuruluşuyla beraber MÖ 1600'e kadar dayanmaktadır. (Daha önceki Xia hanedanlığının varlığını destekleyen kanıtların ortaya çıkması beklenmektedir.)

7. Yunanistan

Günümüz Yunanistan'ındaki ilk devlet aslında Antik Yunan'dan da önceye dayanır. MÖ 1600 yıllarında hüküm süren Miken Uygarlığı, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Thebes ve Atina da başta olmak üzere birçok krallıktan oluşmuştur.

8. Meksika

Meksika'nın tarihi Olmec uygarlığının kurulmasıyla M.Ö. 1200'e kadar dayanmaktadır. Olmecler, Meksika Körfezi ve Güney Meksika bölgelerinde yaşadılar ve Olmec hükümdarlarını sembolize ettiğine inanılan devasa bazalt kafalarıyla popülerlik kazandılar.

9. Japonya

Güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan geldiğine inanılan İmparator Jimmu'nun, M.Ö. 660 yılında Japonya'nın imparatorluğunu kurduğuna inanılmaktadır. Bu da Japonya'yı dünyadaki monarşi haline getirir. Fakat tarihçilere göre ulusun kuruluşu biraz daha geç bir tarih olan MS 4. yüzyılın ortalarında, takımadaların tek bir devlet halinde birleştiği dönemdir.

10. San Marino

İtalyan yarımadasındaki bulunan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyeti olarak Guinness Dünya Rekoru sahibidir. Toplamda sadece 62,2 kilometrekarelik bir alana sahip olsa da dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen yüzyıllardır varlığını sürdüren bir devlet olarak öne çıkmaktadır.