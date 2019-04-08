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Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu

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HABER  | 08.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Batı Antalya açıklarında, içinde 1,5 tonluk bakır külçe bulunan 14 metre boyunda, dünyanın en eski gemi batığının keşfedildiğini belirterek, "Su altı arkeolojisi bakımından çığır açacak yeni bir keşif. Bu batık su altının Göbeklitepe'sidir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Araştırma Merkezi ekiplerinin, M.Ö. 1600 yılına ait, dünyanın en eski ticaret gemisini bulduğu kaydedildi. Yeni keşifle ilgili açıklama, Vali Münir Karaloğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ Sualtı Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz ve su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın katılımıyla Kaleiçi Yat Limanı'nda yapıldı. Batı Antalya kıyılarında olduğu belirtilen ancak tam noktası talan edilme tehlikesine karşı açıklanmayan ve 'Tunç Çağı batığı' olarak da adlandırılan yeni keşfin su altındaki görüntü ve fotoğraflarını ise Tahsin Ceylan çekti.

3 BİN 600 YILLIK

Su altı arkeolojisi bakımından çığır açacak yeni bir keşif olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Akdeniz Üniversitesi'nin Kemer'de Sualtı Araştırma Merkezi var. Hakan Öniz hocamızın başında olduğu ekibin çalışmaları neticesinde Antalya'nın batısında diyoruz, şu anda noktasını söyleyemiyoruz. Söylersek maalesef meraklısı çok, talan edilme ihtimali olduğu için Batı Antalya diye isimlendiriyoruz. Şu ana kadar bulunmuş en eski ticari gemi batığı olduğunu uzmanların söylediği bir keşif. Bundan önceki en eski batık, yine Antalya Uluburun'da Uluburun batığı olarak adlandırılan ve M.Ö. 1400 yılına ait batığımız var. Oradaki eserler Bodrum'daki su altı eserleri müzesinde sergileniyor. Bu batığımız Uluburun batığından 200 yıl daha olayı geri götürdü. M.Ö. 1600 yıllarına ait bir batık. 3600 yaşında bir batıktan bahsediyoruz, yükü bakır külçelerden oluşuyor. Boyu 14 metre ve taşıdığı yük de 1, 5 tonluk bakır külçe" diye konuştu.

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SU ALTININ GÖBEKLİTEPESİ

Karada yapılan arkeolojik kazılarda Göbeklitepe'nin tarihin sıfır noktası olarak alındığına işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

“İşte su altı arkeolojisinde de bu yeni batık su altının yeni Göbeklitepe'sidir. O kadar önemli bir batık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle kazı çalışmalarına başlayacağımız bu batık, su altının Göbeklitepe'sidir. Burada çıkacak eserler için, Kültür ve Turizm Bakanımıza Kemer'de bir Akdeniz su altı arkeoloji müzesi kurulması için proje sunmuştuk. İnşallah yapacağımız bu müzede buradan çıkacak buluntular konservasyonları yapıldıktan sonra sergilenecek. Kemer ilçemiz bu müzeyle beraber su altı arkeoloji ve denizciliğin de merkezi konumuna gelecek. Bu yeni keşfin su altı arkeolojisine yeni bir pencere açmasını temenni ediyorum. İnşallah kazı çalışmaları tamamlandığında çıkan eserleri müzede sergilemeye başladığımızda ne söylediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Akdeniz sahillerinde bu ve benzeri daha birçok batık olduğu ifade ediliyor. İmkanlar arttıkça, kabiliyetimiz geliştikçe diğerlerine de ulaşabiliriz."

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50 METRE DERİNLİKTE

Doç. Dr. Hakan Öniz, 50 metre derinlikteki batıkla ilgili 5 yıllık proje kapsamında uluslararası ünlü arkeologların da katılımıyla kazı çalışmalarının yapılacağını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle Akdeniz kıyılarında arkeolojik su altı araştırmaları projesi kapsamında dünyanın en eski ticaret gemisi olduğunun bilimsel olarak tespit edildiğini söyleyen Doç. Dr. Öniz, “Bu batık muhtemelen günümüzden 3 bin 600 sene önce Kıbrıs adasından Ege'de bir bölgeye giderken yolda fırtınaya yakalanarak batıyor. Batığın ana yükü bakır külçeler. Külçelerin tipolojisinden M.Ö. 16'ncı yüzyıla ait bir ticaret gemisi olduğu ortaya çıkıyor. Bu gemi muhtemelen dünyanın ilk, en erken endüstriyel ürünlerini taşıyan bir gemi aynı zamanda. Bu özellikleriyle bilimsel olarak dünyada su altı arkeolojisi kapsamında çığır açtı diyebiliriz. Ayrıca Akdeniz kıyılarında bugüne kadar keşfi yapılan batık sayısı da toplam 167'ye yükseldi" diye konuştu. (DHA)

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Antalya Antalya Valisi Münir Karaloğlu göbeklitepe batık

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